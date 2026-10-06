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Опубликовано 6 октября, 23:44

«Было честью играть против тебя»: Неймар попрощался с Месси

Неймар пожелал Месси насладиться последним матчем за Аргентину

Лионель Мессии и Неймар. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / neymarjr

Лионель Мессии и Неймар. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / neymarjr

Бывший партнёр Лионеля Месси по «Барселоне» и «Пари Сен-Жермен» Неймар обратился к аргентинскому футболисту перед его последним матчем за национальную сборную. Послание бразилец опубликовал в соцсети X.

Неймар пожелал Месси насладиться каждой минутой прощальной игры и отметил, что футболисты и болельщики по всему миру благодарны аргентинцу за его вклад в этот вид спорта.

«Спасибо за то, что заставил меня полюбить футбол ещё сильнее. Для меня было честью играть против тебя и ещё большей честью — творить историю рядом с тобой», — написал Неймар.

Заключительный матч Месси за сборную Аргентины состоится против Бенина в ночь на 7 октября на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе. Начало встречи запланировано на 2:00 мск.

39-летний Месси выступал за национальную команду с 2005 года. В её составе он стал чемпионом мира в 2022 году и дважды выиграл Кубок Америки — в 2021 и 2024 годах.

Месси и Неймар играли вместе за «Барселону» с 2013 по 2017 год, а затем вновь стали партнёрами в «Пари Сен-Жермен» в 2021–2023 годах.

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Ранее вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал, как команда собирается проводить Лионеля Месси в его последнем матче за национальную команду. Голкипер пообещал окружить капитана заботой и сделать всё, чтобы тот получил удовольствие от прощальной игры.

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Артём Гапоненко
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