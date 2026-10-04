Мартинес пообещал расцеловать Месси в его прощальном матче за Аргентину

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал, как команда собирается проводить Лионеля Месси в его последнем матче за национальную команду. Голкипер пообещал окружить капитана заботой и сделать всё, чтобы тот получил удовольствие от прощальной игры.

«Мы постараемся сделать так, чтобы он получил от этого момента максимум удовольствия — окружим его заботой, расцелуем и сделаем его счастливым», — заявил Мартинес.

Последний матч Месси за сборную Аргентины состоится 6 октября в Буэнос-Айресе. Команда Лионеля Скалони встретится с Бенином на стадионе «Монументаль». Для 39-летнего форварда эта встреча станет официальным прощанием с национальной командой после более чем двух десятилетий выступлений. Месси специально вернётся на поле для последнего матча перед аргентинскими болельщиками.

Мартинес отметил, что сам вырос, наблюдая за игрой Месси, и назвал предстоящий вечер особенным для всей команды. Вратарь остаётся одним из ключевых партнёров форварда по сборной последних лет.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси забил 76-й гол со штрафного в карьере в матче MLS «Интер Майами» — «Коламбус Крю», закрутив мяч в ворота с острого угла на 33-й минуте. До мирового рекорда Марселиньо Кариоки (78 штрафных) ему осталось два точных удара.