Месси забил 76-й гол со штрафного и приблизился к мировому рекорду

Лионель Месси забил 76-й гол прямым ударом со штрафного в профессиональной карьере и приблизился к мировому рекорду. 39-летний аргентинец отличился в матче MLS между «Интер Майами» и «Коламбус Крю», закрутив мяч в ворота с крайне острого угла. До показателя Марселиньо Кариоки, которому приписывают 78 реализованных штрафных, Месси осталось два точных удара.

Эпизод произошёл на 33-й минуте. Месси получил право на стандарт почти у правого края штрафной — позиция скорее располагала к навесу, однако аргентинец решил бить напрямую. Мяч по высокой дуге перелетел через игроков и оказался в дальнем углу ворот. Официальный сайт «Интер Майами» назвал гол эффектным ударом со штрафного с острого угла.

На тот момент команда Месси уступала после пенальти Хосефа Мартинеса. Гол аргентинца позволил сравнять счёт, однако спасти матч «Интер Майами» не сумел. На шестой компенсированной минуте Сантьяго Моралес получил вторую жёлтую карточку, а ещё через две минуты Джамал Тиаре принёс «Коламбусу» победу — 2:1.

Для Месси этот мяч стал 21-м в нынешнем регулярном чемпионате MLS. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров лиги. «Интер Майами», несмотря на поражение, остаётся в верхней части Восточной конференции.

Одновременно аргентинец обновил и другие личные показатели. По распространённому подсчёту, это 931-й гол Месси в официальных матчах профессиональной карьеры и 102-й за «Интер Майами». Ещё 16 сентября клуб официально сообщал о его сотом мяче за команду, после чего Месси отличился против «Сан-Диего» и теперь — против «Коламбуса».

С мировым рекордом по штрафным всё сложнее из-за различий в методике подсчёта старых матчей. Международная федерация футбольной истории и статистики (ISFHS) перед этой игрой ставила на первое место Марселиньо Кариоку с 78 голами, на второе — Жаира да Роза Пинту с 77, а Месси шёл следом с 75. После нынешнего удара аргентинец сократил отставание: один гол отделяет его от показателя Жаира и два — от рекорда Марселиньо.