Аргентина — Боливия 4:0: все голы, счёт и обзор матча 1 октября 2026 года Оглавление Аргентина — Боливия 4:0: кто забил и как закончился матч Все голы матча Аргентина — Боливия Нико Пас сделал 1+1 и стал главным героем новой Аргентины Почему Месси не играл с Боливией Ромеро — новый капитан Аргентины после Месси Аргентина — Боливия: статистика матча Стартовый состав Аргентины на матч с Боливией Стартовый состав Боливии Первый матч Аргентины после проигранного финала ЧМ-2026 Что сказал Скалони после победы 4:0 Когда следующий матч Аргентины Коротко: ответы на главные вопросы Аргентина победила Боливию 4:0 в товарищеском матче. Голы забили Лаутаро Мартинес, Нико Пас, Кристиан Ромеро и Хосе Лопес. Составы, статистика 18:3 по ударам, xG 2,24:0,11, почему не играл Месси и следующий матч. Обложка © ТАСС / AP / Nicolas Aguilera

Аргентина разгромила Боливию 4:0 в Кордове в первом матче после финала ЧМ-2026. Лаутаро Мартинес и Нико Пас забили до перерыва, Кристиан Ромеро и Хосе Лопес — во втором тайме. Life.ru собрал все голы, составы, статистику и объясняет, почему не играл Лионель Месси.

Сборная Аргентины разгромила Боливию со счётом 4:0 в товарищеском матче в Кордове. Встреча прошла на стадионе «Марио Альберто Кемпес» в ночь на 1 октября по московскому времени. Лаутаро Мартинес открыл счёт на 19-й минуте, Нико Пас забил на 29-й, Кристиан Ромеро отличился на 54-й, а Хосе Мануэль Лопес поставил точку на 86-й. Аргентина полностью контролировала игру и не позволила Боливии нанести ни одного удара в створ.

Аргентина — Боливия 4:0: кто забил и как закончился матч

Первый гол Аргентина забила на 19-й минуте. Алексис Мак Аллистер нашёл передачей Лаутаро Мартинеса, и форвард точно пробил в дальний угол — 1:0.

Через десять минут преимущество стало двойным. Эксекиэль Паласиос вывел Нико Паса один на один с вратарём, а полузащитник мягко перебросил Гильермо Вискарру — 2:0.

После перерыва Пас поучаствовал ещё в одном голе. На 54-й минуте он подал угловой, а Кристиан Ромеро выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в ворота — 3:0.

Финальную точку на 86-й минуте поставил Хосе Мануэль Лопес. После прохода Леонела Флореса мяч остался в штрафной, и форвард добил его в сетку. Для Лопеса это стал первый гол за национальную сборную.

Все голы матча Аргентина — Боливия

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Нико Пас сделал 1+1 и стал главным героем новой Аргентины

Одним из главных героев встречи стал Нико Пас. Он забил второй мяч после передачи Паласиоса, а затем подал угловой на гол Кристиана Ромеро. Таким образом, полузащитник закончил матч с голом и результативной передачей.

После ухода Лионеля Месси сборная начинает новый цикл, и игра с Боливией показала, что Пас получает всё более заметную роль между линиями. Аргентина много владела мячом, а Пас регулярно связывал полузащиту с Лаутаро Мартинесом и Хулианом Альваресом.

На 56-й минуте Скалони заменил Паса вместе с Кристианом Ромеро и Джанлукой Престианни, продолжив проверять новые сочетания перед следующими товарищескими матчами.

Почему Месси не играл с Боливией

Лионель Месси не участвовал в матче с Боливией. В конце августа он объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины после поражения от Испании в финале ЧМ-2026.

Позднее Аргентинская футбольная ассоциация вызвала Месси в команду ради отдельного прощального матча. Он должен присоединиться к сборной к заключительной игре нынешней серии — против Бенина 6 октября в Буэнос-Айресе.

Поэтому встреча с Боливией стала частью переходного периода: Аргентина уже играет без Месси, но официальное прощание легенды со сборной ещё впереди.

Ромеро — новый капитан Аргентины после Месси

Кристиан Ромеро вышел на матч с капитанской повязкой и сам забил третий мяч. Life.ru ранее сообщал, что после ухода Месси Лионель Скалони выбрал Ромеро новым капитаном сборной.

В Кордове защитник не только руководил обороной, но и отличился после стандарта. На 56-й минуте Скалони заменил его на Леонардо Балерди.

Аргентина — Боливия: статистика матча

Аргентина доминировала почти по всем ключевым показателям. По данным 365Scores, хозяева владели мячом 69% времени, нанесли 18 ударов против трёх и выиграли по ударам в створ 6:0.

Разница была заметна и по качеству моментов: xG Аргентины — 2,24, Боливии — 0,11. Хозяева подали 12 угловых против одного и выполнили 643 точные передачи против 273.

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Стартовый состав Аргентины на матч с Боливией

Аргентина: Эмилиано Мартинес — Агустин Джай, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Роман Вега — Эксекиэль Паласиос, Алексис Мак Аллистер — Нико Пас, Джанлука Престианни — Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес.

По ходу второго тайма на поле появились Леонардо Балерди, Валентин Барко, Франко Мастантуоно, Энцо Фернандес, Хосе Мануэль Лопес, Сантьяго Симон, Леонел Флорес и Валентин Гомес.

Стартовый состав Боливии

Боливия: Гильермо Вискарра — Диего Арройо, Эфраин Моралес, Марсело Торрес, Роберто Фернандес, Йомар Роча — Робсон Матеус, Хесус Марауде, Эктор Куэльяр, Рамиро Вака, Мигелито.

Команда Оскара Вильегаса почти не создавала угроз воротам Эмилиано Мартинеса: за весь матч Боливия нанесла три удара и ни разу не попала в створ.

Первый матч Аргентины после проигранного финала ЧМ-2026

Встреча в Кордове стала первым домашним матчем Аргентины после чемпионата мира 2026 года. В июле команда Скалони дошла до финала, где уступила Испании 0:1 в дополнительное время.

Матч с Боливией стал началом нового цикла после серебра чемпионата мира и ухода Месси. Скалони сохранил опытный костяк — Мартинеса, Ромеро, Мак Аллистера, Лаутаро и Альвареса — но одновременно дал стартовые места Джая, Веге, Престианни и Пасу.

Что сказал Скалони после победы 4:0

После матча Лионель Скалони отметил, что ему понравилось отношение игроков и их желание выступать за сборную, особенно тех, кто уже давно находится в команде.

Тренер также сформулировал ключевой принцип нового цикла: Аргентина должна сохранять игровую идентичность — соединять передачи и коллективно доводить атаки до гола. По словам Скалони, задача новых футболистов — быстро понять этот стиль.

Когда следующий матч Аргентины

Следующий товарищеский матч сборная Аргентины проведёт 3 октября против Буркина-Фасо. Встреча начнётся в 21:00 по местному времени на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе.

Заключительная игра серии состоится 6 октября против Бенина. Именно к этому матчу ожидается возвращение Месси, вызванного ради прощания со сборной.

Коротко: ответы на главные вопросы

Как закончился матч Аргентина — Боливия? Аргентина выиграла со счётом 4:0.

Кто забил за Аргентину? Лаутаро Мартинес, Нико Пас, Кристиан Ромеро и Хосе Мануэль Лопес.

На каких минутах забили? 19-я, 29-я, 54-я и 86-я минуты.

Кто стал главным героем матча? Нико Пас набрал 1+1: забил сам и ассистировал Кристиану Ромеро.

Почему не играл Лионель Месси? Он завершил карьеру в сборной, но вернётся для прощального матча с Бенином 6 октября.

Кто капитан Аргентины после Месси? Кристиан Ромеро.

Какая статистика ударов? 18:3 в пользу Аргентины, в створ — 6:0.

Какой xG матча? 2,24 у Аргентины против 0,11 у Боливии.

Где прошёл матч? На стадионе «Марио Альберто Кемпес» в Кордове.

Когда следующий матч Аргентины? 3 октября против Буркина-Фасо.

Авторы Александра Новоселова