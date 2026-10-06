Роналду опроверг завершение карьеры в сборной и рассказал о конфликте с тренером

Криштиану Роналду прокомментировал свой уход из расположения сборной Португалии после матча с Норвегией и опроверг сообщения о завершении международной карьеры. 41-летний форвард рассказал о конфликте с главным тренером Жорже Жезушем, который нарушил данное ему обещание.

По словам Роналду, перед началом сборов тренер согласовал с ним план участия: капитан должен был играть в первом и последнем матчах, а в выездных играх оставаться в Португалии для сохранения физического состояния. Роналду отказался от этой привилегии, посчитав, что это подаст плохой пример команде.

Конфликт произошёл в день матча с Норвегией. Во время обеда помощник тренера сообщил Роналду, что Жезуш хочет выпустить его на 30 минут. Форвард согласился, хотя это не вписывалось в его план восстановления. Однако после перерыва, несмотря на разминку, тренер так и не выпустил его на поле.

«Тренер нарушил своё обещание. Я разминался после перерыва, смотрел, как бегут минуты, но меня не выпустили на поле», — приводит слова Роналду A Bola.

При этом спортсмен признался, что готов к наказанию со стороны федерации футбола Португалии за самовольный уход из расположения сборной. Кроме того, он пообещал болельщикам, что проведёт один или несколько прощальных матчей за национальную команду.

Ранее Life.ru рассказывал, что официальный аккаунт сборной Португалии в Instagram* потерял более двух миллионов подписчиков после скандального отъезда Криштиану Роналду из расположения национальной команды. Если 29 сентября на страницу были подписаны около 25 млн человек, то сейчас число фолловеров составляет 22,9 млн.

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