Минус два миллиона за несколько дней: Фанаты отвернулись от сборной Португалии после Роналду

Официальный аккаунт сборной Португалии в Instagram* потерял более двух миллионов подписчиков после скандального отъезда Криштиану Роналду из расположения национальной команды. Если 29 сентября на страницу были подписаны около 25 млн человек, то сейчас число фолловеров составляет 22,9 млн.

Резкое сокращение аудитории совпало со скандалом между 41-летним нападающим и главным тренером сборной Жоржи Жезушем. Роналду покинул команду 30 сентября перед матчем Лиги наций против Дании.

Конфликт начал развиваться несколькими днями ранее. В игре против Норвегии, которую Португалия выиграла со счётом 2:1, Роналду остался на скамейке запасных и не вышел на поле, хотя Жезуш первоначально планировал дать ему игровое время. После встречи тренер признал, что форвард был недоволен таким решением. В последующие дни Роналду не тренировался вместе с командой и занимался отдельно в зале, при этом о травме не сообщалось.

Перед встречей с Данией Жезуш дал понять, что Роналду вновь не появится в стартовом составе. Вскоре после этого футболист покинул расположение национальной команды. Сам нападающий сообщил, что решение было принято после разговора с президентом Федерации футбола Португалии Педру Проэнсой, и пообещал позднее объяснить причины своего поступка. Федерация подтвердила его отъезд.

Как сообщала Marca, Жезуш и Проэнса даже отправились в аэропорт Копенгагена, пытаясь убедить Роналду остаться, однако футболист улетел частным рейсом. После этого появились сообщения о возможном завершении им карьеры в сборной, но официально сам Роналду об этом не объявлял.

Без своего многолетнего капитана Португалия обыграла Данию со счётом 4:2. Позднее Бруну Фернандеш заявил, что внутри команды нет раскола, и назвал Роналду «величайшим символом» португальского футбола.

Роналду остаётся рекордсменом мужских сборных по числу голов и самым результативным футболистом в истории национальной команды Португалии. Его дальнейшее участие в матчах сборной после произошедшего пока остаётся под вопросом.

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