«Завистливы и невежественны»: Сестра Роналду обрушилась на португальцев после демарша Криштиану

Сестра Криштиану Роналду Эльма Авейру поддержала резкий пост о португальцах после внезапного ухода футболиста из расположения национальной команды. Она разместила публикацию в соцсети.

В репосте утверждалось, что Роналду «заслуживал большего уважения», сборной требуется лучшая организация, а португальской прессе — больше компетентности и меньше домыслов. Досталось и соотечественникам футболиста.

«Мы завистливы, презрительны, невежественны и заслуживаем возвращения к посредственности. Всё сказано», — говорилось в публикации.