«Завистливы и невежественны»: Сестра Роналду обрушилась на португальцев после демарша Криштиану
Сестра Роналду поддержала слова о «посредственности» португальцев
Эльма Авейру и Криштиану Роналду. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Elma_Official
Сестра Криштиану Роналду Эльма Авейру поддержала резкий пост о португальцах после внезапного ухода футболиста из расположения национальной команды. Она разместила публикацию в соцсети.
В репосте утверждалось, что Роналду «заслуживал большего уважения», сборной требуется лучшая организация, а португальской прессе — больше компетентности и меньше домыслов. Досталось и соотечественникам футболиста.
«Мы завистливы, презрительны, невежественны и заслуживаем возвращения к посредственности. Всё сказано», — говорилось в публикации.
Ранее Life.ru писал об уходе Роналду из расположения сборной Португалии. Позднее форвард лично подтвердил своё решение и пообещал раскрыть его причины. Напряжённость возникла после матча с Норвегией, в котором 41-летний Криштиану впервые за 18 лет провёл всю официальную игру сборной на скамейке. Теперь футболисту, по данным португальских СМИ, может грозить дисквалификация сроком до шести месяцев.
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