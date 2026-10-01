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Регион
Опубликовано 1 октября, 13:38

«Завистливы и невежественны»: Сестра Роналду обрушилась на португальцев после демарша Криштиану

Сестра Роналду поддержала слова о «посредственности» португальцев

Эльма Авейру и Криштиану Роналду. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Elma_Official

Эльма Авейру и Криштиану Роналду. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Elma_Official

Сестра Криштиану Роналду Эльма Авейру поддержала резкий пост о португальцах после внезапного ухода футболиста из расположения национальной команды. Она разместила публикацию в соцсети.

В репосте утверждалось, что Роналду «заслуживал большего уважения», сборной требуется лучшая организация, а португальской прессе — больше компетентности и меньше домыслов. Досталось и соотечественникам футболиста.

«Мы завистливы, презрительны, невежественны и заслуживаем возвращения к посредственности. Всё сказано», — говорилось в публикации.

Португалия без Роналду обыграла Норвегию со счётом 2:1 в Лиге наций
Португалия без Роналду обыграла Норвегию со счётом 2:1 в Лиге наций

Ранее Life.ru писал об уходе Роналду из расположения сборной Португалии. Позднее форвард лично подтвердил своё решение и пообещал раскрыть его причины. Напряжённость возникла после матча с Норвегией, в котором 41-летний Криштиану впервые за 18 лет провёл всю официальную игру сборной на скамейке. Теперь футболисту, по данным португальских СМИ, может грозить дисквалификация сроком до шести месяцев.

Больше новостей о футболистах, матчах и громких событиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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