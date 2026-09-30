Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии накануне матча Лиги наций против Дании. Об этом сообщает Marca.

Форвард не принял участия в заключительной тренировке национальной команды. Федерация футбола Португалии подтвердила его отсутствие, однако официальную причину не назвала.

По данным Marca, Роналду собирался вылететь в Мадрид. Ранее вокруг 41-летнего нападающего появились слухи о разногласиях с главным тренером Жоржи Жезушем после того, как футболист остался в запасе на весь матч против Норвегии. Сам Жезуш наличие конфликта отрицает. Он заявлял, что Роналду не отказывался тренироваться и принимает решения тренерского штаба.

Матч третьего тура группового этапа Лиги наций между Португалией и Данией состоится 1 октября.

Ранее Life.ru сообщал, что Португалия без Роналду обыграла Норвегию со счётом 2:1 в Лиге наций. В той встрече Роналду остался на скамейке запасных и так и не появился на поле. После матча вокруг его роли в сборной вновь возникли вопросы, однако официально об уходе из национальной команды форвард не объявлял.