Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 сентября, 21:27

Роналду покинул расположение сборной Португалии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии накануне матча Лиги наций против Дании. Об этом сообщает Marca.

Форвард не принял участия в заключительной тренировке национальной команды. Федерация футбола Португалии подтвердила его отсутствие, однако официальную причину не назвала.

По данным Marca, Роналду собирался вылететь в Мадрид. Ранее вокруг 41-летнего нападающего появились слухи о разногласиях с главным тренером Жоржи Жезушем после того, как футболист остался в запасе на весь матч против Норвегии. Сам Жезуш наличие конфликта отрицает. Он заявлял, что Роналду не отказывался тренироваться и принимает решения тренерского штаба.

Матч третьего тура группового этапа Лиги наций между Португалией и Данией состоится 1 октября.

Роналдо и Роналдиньо выступили с Мадонной в перерыве финала ЧМ-2026
Роналдо и Роналдиньо выступили с Мадонной в перерыве финала ЧМ-2026

Ранее Life.ru сообщал, что Португалия без Роналду обыграла Норвегию со счётом 2:1 в Лиге наций. В той встрече Роналду остался на скамейке запасных и так и не появился на поле. После матча вокруг его роли в сборной вновь возникли вопросы, однако официально об уходе из национальной команды форвард не объявлял.

Больше новостей футбола — в разделе «Футбол» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Футбол
  • португалия
  • Роналдо
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar