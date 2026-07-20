Роналдо и Роналдиньо выступили с Мадонной в перерыве финала ЧМ-2026

Бразильские легенды футбола Роналдо и Роналдиньо вышли на поле в перерыве финала чемпионата мира 2026 года на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси. Они вывезли американскую певицу Мадонну прямо на газон.

Роналдо Назарио лично управлял автомобилем. В салоне машины находились Мадонна и группа танцоров. Роналдиньо разместился на переднем пассажирском кресле. Он активно подпевал известному хиту певицы «Music».

Роналдо и Роналдиньо с Мадонной на ЧМ-2026. Видео © X / #ElMasGrande

Роналдиньо держался максимально расслабленно. Его соотечественник за рулём, напротив, чувствовал себя неловко. Это заметили очевидцы на трибунах. Участие чемпионов мира 2002 года в развлекательной программе осталось просто приятным жестом. Организаторы не стали считать всё это событие «знаковым моментом» турнира.

Напомним, перерыв в финальном матче ЧМ-2026 длился рекордные 27 минут. Организаторы специально продлили стандартный 15-минутный интервал ради масштабного представления. В программе также выступили Мадонна, Шакира, Джастин Бибер и южнокорейская группа BTS.