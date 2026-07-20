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19 июля, 23:31

Русская девочка станцевала с Шакирой на финале ЧМ-2026

Шарика в обнимку с Есенией. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / esenya_miss

Шарика в обнимку с Есенией. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / esenya_miss

Десятилетняя Есения Михеева из Москвы выступила вместе с Шакирой во время перерыва финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года.

Девочка привлекла внимание певицы после участия в онлайн-конкурсе, где танцевала в футболке сборной Бразилии. Сейчас Есения живёт в США и с семи лет участвует в шоу America's Got Talent, где дошла до полуфинала.

Шакира пригласила русскую девочку во время шоу финала чемпионата мира. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shakira

Испания стала двукратным чемпионом мира, обыграв Аргентину в финале ЧМ-2026
Испания стала двукратным чемпионом мира, обыграв Аргентину в финале ЧМ-2026

Ранее Life.ru писал, что Шакира выступила на финале ЧМ-2026 уже в четвёртый раз. Колумбийская певица снова стала музыкальным символом мирового футбола. Её хитовое выступление собрало миллионы зрителей и впечатлило публику на стадионе в Ист-Ратерфорде.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходил в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru.

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Юния Ларсон
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