Русская девочка станцевала с Шакирой на финале ЧМ-2026

Десятилетняя Есения Михеева из Москвы выступила вместе с Шакирой во время перерыва финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года.

Девочка привлекла внимание певицы после участия в онлайн-конкурсе, где танцевала в футболке сборной Бразилии. Сейчас Есения живёт в США и с семи лет участвует в шоу America's Got Talent, где дошла до полуфинала.

Шакира пригласила русскую девочку во время шоу финала чемпионата мира. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shakira

Ранее Life.ru писал, что Шакира выступила на финале ЧМ-2026 уже в четвёртый раз. Колумбийская певица снова стала музыкальным символом мирового футбола. Её хитовое выступление собрало миллионы зрителей и впечатлило публику на стадионе в Ист-Ратерфорде.