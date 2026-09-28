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Опубликовано 27 сентября, 21:18

Португалия без Роналду обыграла Норвегию со счётом 2:1 в Лиге наций

Жуан Феликс. Обложка © X / Copa do Mundo FIFA

Жуан Феликс. Обложка © X / Copa do Mundo FIFA

Португалия победила Норвегию со счётом 2:1 в матче второго тура Лиги наций, который прошёл в Осло. Команда Жоржи Жезуша дважды выходила вперёд, а хозяева сумели ответить лишь одним голом Эрлинга Холанда.

Португальцы забили первыми на 17-й минуте. Жуан Феликс замкнул передачу Педру Нету и отправил мяч в ворота Орьяна Нюланна. После перерыва Норвегия отыгралась: на 51-й минуте Холанд воспользовался передачей Патрика Берга и восстановил равенство. Однако долго счёт 1:1 не продержался. Уже на 54-й минуте Гонсалу Рамуш снова вывел Португалию вперёд.

Норвегия после этого больше владела мячом — 62% против 38% — и нанесла 20 ударов по воротам, восемь из которых пришлись в створ. Португалия ответила девятью ударами и четырьмя попаданиями в створ, но сохранила преимущество до финального свистка.

После двух туров Португалия набрала шесть очков: ранее команда на старте турнира обыграла Уэльс со счётом 1:0. Норвегия начала Лигу наций с победы над Данией (3:2), а затем уступила португальцам. Криштиану Роналду всё это время просидел на скамейке запасных.

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Ранее сборная Греции обыграла Германию со счётом 1:0 во втором туре группового этапа Лиги наций. Для Юргена Клоппа это поражение стало первым после назначения главным тренером немецкой национальной команды. Встреча прошла в Аугсбурге. Единственный мяч на 74-й минуте забил Димитриос Курбелис, который вышел на замену во втором тайме.

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Тимур Хингеев
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