Сборная Испании продлила рекордную серию без поражений до 39 матчей, обыграв Англию со счётом 3:2. Встреча Лиги наций прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Испанская команда не проигрывает с марта 2024 года. При подсчёте серии не учитывают результаты серий пенальти и товарищеские встречи.

До матча с Англией сборная Испании уже владела рекордом по продолжительности беспроигрышной серии. В финале чемпионата мира команда обыграла Аргентину со счётом 1:0 в дополнительное время и превзошла прежнее достижение Италии.

Итальянская сборная не проигрывала на протяжении 37 матчей с 2018 по 2021 год. В тот период команду возглавлял Роберто Манчини, который ранее работал главным тренером петербургского «Зенита».

Победа в Лондоне позволила испанцам увеличить рекорд ещё на одну встречу. Серия национальной команды теперь составляет 39 матчей.

Ранее сборная Франции победила Турцию со счётом 1:0 в первом матче под руководством Зинедина Зидана. Единственный мяч на 54-й минуте забил Килиан Мбаппе после передачи Майкла Олисе. Летом Зидан сменил Дидье Дешама, который руководил французской сборной 14 лет. Франция выступает в группе A1 Лиги наций вместе с Турцией, Бельгией и Италией, а следующую встречу проведёт 28 сентября против бельгийцев.