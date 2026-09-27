Сборная Испании обыграла Англию со счётом 3:2 в матче Лиги наций

Сборная Испании со счётом 3:2 обыграла Англию в матче первого тура группового этапа Лиги наций. Победный мяч на 74-й минуте забил Микель Оярсабаль.

Испанцы открыли счёт уже на второй минуте благодаря Ламину Ямалю. Однако до перерыва англичане вышли вперёд: на 36-й минуте отличился Энтони Гордон, а спустя четыре минуты — Гарри Кейн. На 54-й минуте Кейн мог увеличить преимущество хозяев, но не реализовал пенальти. Через шесть минут Алекс Баэна восстановил равенство, после чего Оярсабаль принёс Испании победу.

Команды выступают в группе A3 элитного дивизиона. В другом матче квартета Хорватия обыграла Чехию со счётом 2:1. Следующий тур состоится 29 сентября: испанцы примут хорватов, а Англия сыграет на выезде с Чехией.

В остальных матчах дня Швейцария разгромила Северную Македонию — 3:0, а Шотландия и Словения сыграли 0:0. В Лиге C Финляндия победила Сан-Марино — 7:0, Албания — Белоруссию — 2:0, Словакия — Молдавию — 2:0, Люксембург — Болгарию — 2:1. Матчи Фарерских островов с Казахстаном и Исландии с Эстонией завершились со счётом 1:1.

Ранее Life.ru писал, что Бельгия обыграла Италию 2:0 в Риме в первом матче Лиги наций. Дебют Марка ван Боммела на посту главного тренера «красных дьяволов» получился результативным: Мика Годтс и Доди Лукебакио забили после сольных проходов.