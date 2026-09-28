Сборная Греции обыграла Германию и оставила Клоппа без первой победы

Сборная Греции обыграла Германию со счётом 1:0 во втором туре группового этапа Лиги наций. Для Юргена Клоппа это поражение стало первым после назначения главным тренером немецкой национальной команды.

Встреча прошла в Аугсбурге. Единственный мяч на 74-й минуте забил Димитриос Курбелис, который вышел на замену во втором тайме.

Греция одержала вторую победу подряд на старте турнира и с шестью очками возглавила группу 2 Лиги A. Следом идут Нидерланды с четырьмя баллами, Германия с одним и Сербия, пока не набравшая очков.

Клопп официально возглавил немецкую сборную 24 июля. В его дебютной встрече команда Германии сыграла вничью с Нидерландами — 1:1.

До работы со сборной немецкий специалист девять лет тренировал «Ливерпуль». С английским клубом он выиграл Лигу чемпионов и впервые за 30 лет привёл команду к чемпионству в Премьер-лиге. В третьем туре 1 октября Греция примет Нидерланды, а Германия дома сыграет с Сербией.

Ранее сборная Испании продлила рекордную серию без поражений до 39 матчей, обыграв Англию со счётом 3:2. Встреча Лиги наций прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Испанская команда не проигрывает с марта 2024 года. При подсчёте серии не учитывают результаты серий пенальти и товарищеские встречи.