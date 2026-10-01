Роналду грозит до полугода дисквалификации за отъезд из сборной

Криштиану Роналду может получить дисквалификацию на срок до шести месяцев после того, как покинул расположение сборной Португалии. О возможном наказании пишет A Bola со ссылкой на дисциплинарный регламент Португальской футбольной федерации.

Согласно статье 160 регламента FPF, футболист, который после вызова необоснованно покидает тренировку, матч или другое мероприятие национальной команды либо не является на него, может быть отстранён на срок от одного до шести месяцев. Для профессионального игрока также предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 расчётных единиц — около €500–1000.

В документе также говорится, что отсутствие или уход игрока в такой ситуации влечёт автоматическое превентивное отстранение в соответствии с правилами федерации. При этом о применении этой нормы непосредственно к Роналду FPF пока публично не объявляла.

Накануне 41-летний капитан португальцев подтвердил, что решил покинуть сбор национальной команды после пресс-конференции главного тренера Жоржи Жезуша и разговора с президентом FPF Педру Проэнсой. Причины своего решения футболист пообещал раскрыть позднее.

Ранее Life.ru писал о заявлении Роналду после отъезда из расположения сборной. Футболист тогда пожелал удачи партнёрам по национальной команде и заявил, что позже объяснит причины произошедшего.