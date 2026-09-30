Роналду подтвердил уход из сборной Португалии и пообещал позднее раскрыть причины

Португальский форвард Криштиану Роналду официально объявил о прекращении выступлений за национальную сборную. 41-летний футболист опубликовал заявление в социальных сетях, в котором сообщил, что покинул расположение команды после серии переговоров с руководством португальского футбола.

По словам Роналду, окончательное решение было принято после пресс-конференции главного тренера национальной сборной и личной беседы с президентом Португальской футбольной федерации. Футболист не стал раскрывать детали произошедшего, однако намекнул, что за его уходом стоят серьёзные причины, о которых он собирается рассказать позднее.

«В своё время я расскажу португальскому народу правду о причинах моего ухода из сборной, которой я всегда был предан», — написал Роналду в своём обращении к болельщикам. При этом пятикратный обладатель «Золотого мяча» пожелал удачи национальной команде и всем товарищам по сборной без исключения, подчеркнув уважение к партнёрам.

Напомним, футболист пропустил тренировку португальской сборной и покинул её расположение после разговора с главным тренером Жорже Жезушем. Роналду не вышел на поле в игре группового этапа Лиги наций против Норвегии. По данным СМИ, специалист нарушил договорённости с игроком, которого обещал выпустить на полчаса. Кроме того, на пресс-конференции Жезуш заявил, что Роналду не сыграет в предстоящем матче с командой Дании.