Глава Федерации футбола Португалии провёл переговоры с Роналду из-за конфликта

Президент Федерации футбола Португалии Педру Проэнса провёл переговоры с Криштиану Роналду и главным тренером национальной команды Жорже Жезушем, чтобы урегулировать возникшие между ними разногласия. Об этом сообщает издание A Bola.

На фоне возникшей напряжённости Проэнса изменил свои планы и отправился к национальной команде. По информации СМИ, совместная беседа руководителя федерации, тренера и капитана помогла сгладить разногласия перед следующим матчем.

Уже 1 октября сборной Португалии предстоит встретиться с Данией в Копенгагене. После двух туров португальцы возглавляют свою группу в дивизионе А Лиги наций, набрав шесть очков.

Криштиану Роналду впервые за 18 лет провёл весь официальный матч сборной Португалии на скамейке запасных — в игре Лиги наций против Норвегии (2:1) 41-летний форвард так и не вышел на поле. После финального свистка Роналду сразу отправился в раздевалку, не оставшись с партнёрами, чтобы поблагодарить болельщиков. Позднее форвард не участвовал в общей тренировке сборной в шведском Мальмё. В последний раз подобное было 15 июня 2008 года на Евро, когда Португалия проиграла Швейцарии 0:2.