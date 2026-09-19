Криштиану Роналду получил вызов в сборную Португалии на осенние матчи Лиги наций

Португальская футбольная федерация опубликовала заявку национальной команды на предстоящие матчи Лиги наций, которые пройдут в сентябре и октябре. В списке оказался 41-летний нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который продолжает выступать за сборную, несмотря на разговоры о возможном завершении международной карьеры.

В ближайшие недели португальцы проведут четыре матча: 24 сентября команда встретится со сборной Уэльса, 27 сентября — с Норвегией, 1 октября сыграет с Данией, а 4 октября вновь выйдет на поле против норвежцев. Эти встречи станут важной частью подготовки команды к чемпионату мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Вызов Роналду особенно интересен на фоне июльского заявления его сестры Кати Авейру, которая сообщила, что форвард планирует завершить выступления за национальную команду после мундиаля-2026. Сам Криштиану позже прокомментировал слова родственницы, отметив, что пока не принял окончательного решения о своём будущем в сборной и продолжает наслаждаться игрой на высшем уровне.

«Его выступления, как и выступления всех остальных игроков, а также его прошлое и послужной список — не имеют значения. Они, конечно, учитываются, но именно его нынешняя форма будет определять решения, которые я буду принимать на матчах и тренировках», — так прокомментировал вызов игрока главный тренер сборной Жорже Жезуш.

Статистика Роналду в составе португальской команды остаётся феноменальной: за свою карьеру он провёл 233 матча и забил 146 мячей, что делает его лучшим бомбардиром в истории не только Португалии, но и всех мужских национальных сборных мира.

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