Из звезды в хозяева: Роналду может стать играющим владельцем «Аль-Насра»

Криштиану Роналду может стать одновременно игроком и одним из владельцев саудовского «Аль-Насра». Португалец вошёл в консорциум из пяти инвесторов, готовящих предложение о покупке клуба у Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), сообщает A Bola.

Вместе с Роналду в группу вошёл глава RedBird Capital Partners и владелец «Милана» Джерри Кардинале, а также бизнесмены Ибрагим Аль-Мухайдиб, Мохаммед Аль-Хурайджи и Шараф Аль-Харири. Каждый из пяти участников должен вложить в проект не менее $100 млн — около €92 млн.

Таким образом, общий объём первоначальных вложений консорциума может составить около $500 млн. Если сделка состоится, Роналду превратится из главной звезды «Аль-Насра» ещё и в одного из его совладельцев.

Решающий этап переговоров ожидается в ближайшие дни. По информации A Bola, представители RedBird и консорциума намерены встретиться с руководством PIF в течение 48 часов. Именно тогда должно стать понятно, готов ли саудовский фонд передать инвесторам контроль над клубом.

Переговоры проходят на фоне финансовых проблем «Аль-Насра». Летом клуб столкнулся с нехваткой ликвидности, задержками зарплат и ограничениями на новые трансферы. Позднее PIF разработал план финансового оздоровления команды.

Для самого Роналду это будет уже не первый футбольный актив. В феврале 2026 года португалец приобрёл 25% испанской «Альмерии» через свою инвестиционную компанию CR7 Sports Investments. Тогда он говорил, что давно хотел влиять на футбол не только на поле.

Ранее Life.ru рассказывал, что 41-летний Роналду допустил завершение игровой карьеры после нынешнего сезона. При этом окончательного решения об уходе из футбола португалец пока не объявлял.