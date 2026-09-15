Из звезды в хозяева: Роналду может стать играющим владельцем «Аль-Насра»
Роналду может стать совладельцем «Аль-Насра», оставаясь игроком
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Криштиану Роналду может стать одновременно игроком и одним из владельцев саудовского «Аль-Насра». Португалец вошёл в консорциум из пяти инвесторов, готовящих предложение о покупке клуба у Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), сообщает A Bola.
Вместе с Роналду в группу вошёл глава RedBird Capital Partners и владелец «Милана» Джерри Кардинале, а также бизнесмены Ибрагим Аль-Мухайдиб, Мохаммед Аль-Хурайджи и Шараф Аль-Харири. Каждый из пяти участников должен вложить в проект не менее $100 млн — около €92 млн.
Таким образом, общий объём первоначальных вложений консорциума может составить около $500 млн. Если сделка состоится, Роналду превратится из главной звезды «Аль-Насра» ещё и в одного из его совладельцев.
Решающий этап переговоров ожидается в ближайшие дни. По информации A Bola, представители RedBird и консорциума намерены встретиться с руководством PIF в течение 48 часов. Именно тогда должно стать понятно, готов ли саудовский фонд передать инвесторам контроль над клубом.
Переговоры проходят на фоне финансовых проблем «Аль-Насра». Летом клуб столкнулся с нехваткой ликвидности, задержками зарплат и ограничениями на новые трансферы. Позднее PIF разработал план финансового оздоровления команды.
Для самого Роналду это будет уже не первый футбольный актив. В феврале 2026 года португалец приобрёл 25% испанской «Альмерии» через свою инвестиционную компанию CR7 Sports Investments. Тогда он говорил, что давно хотел влиять на футбол не только на поле.
Ранее Life.ru рассказывал, что 41-летний Роналду допустил завершение игровой карьеры после нынешнего сезона. При этом окончательного решения об уходе из футбола португалец пока не объявлял.
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