Роналду впервые за 18 лет не вышел на поле в официальном матче Португалии
Криштиану Роналду. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cristiano
Криштиану Роналду впервые за 18 лет провёл весь официальный матч сборной Португалии на скамейке запасных, хотя находился в заявке. Это произошло во встрече Лиги наций против Норвегии.
Португальцы на выезде одержали победу со счётом 2:1. 41-летний нападающий «Аль-Насра» так и не появился на поле. Последний раз подобное происходило 15 июня 2008 года на чемпионате Европы. Тогда Роналду остался в запасе на весь матч против Швейцарии, который Португалия проиграла со счётом 0:2.
Ранее Life.ru сообщал, что Роналду получил вызов в сборную Португалии на осенние матчи Лиги наций. В сентябре и октябре команда должна провести четыре встречи, включая два матча с Норвегией.
Больше новостей о матчах, футболистах и турнирах — в разделе «Спорт» на Life.ru.