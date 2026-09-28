Роналду впервые за 18 лет не вышел на поле в официальном матче Португалии

Криштиану Роналду впервые за 18 лет провёл весь официальный матч сборной Португалии на скамейке запасных, хотя находился в заявке. Это произошло во встрече Лиги наций против Норвегии.

Португальцы на выезде одержали победу со счётом 2:1. 41-летний нападающий «Аль-Насра» так и не появился на поле. Последний раз подобное происходило 15 июня 2008 года на чемпионате Европы. Тогда Роналду остался в запасе на весь матч против Швейцарии, который Португалия проиграла со счётом 0:2.

Ранее Life.ru сообщал, что Роналду получил вызов в сборную Португалии на осенние матчи Лиги наций. В сентябре и октябре команда должна провести четыре встречи, включая два матча с Норвегией.