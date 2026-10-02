Дания — Португалия 2:4: результат, голы и обзор матча Лиги наций Оглавление Как закончился матч Дания — Португалия 1 октября 2026 года Все голы матча Дания — Португалия Обзор матча: Португалия трижды выходила вперёд Составы Дании и Португалии на матч 1 октября Почему Португалия играла без Криштиану Роналду Таблица группы A4 после матча Дания — Португалия Когда следующий матч Португалии в Лиге наций Дания — Португалия 2:4: главное о матче Частые вопросы Дания — Португалия 2:4: результат матча 1 октября 2026, голы и обзор Жуан Феликс. Обложка © X / Portugal

Дания — Португалия 2:4, Лига наций 1 октября 2026 года. Кто забил, составы команд, положение в группе A4 и следующий матч Португалии.

Португалия победила Данию 4:2 в третьем туре Лиги наций. Все голы, стартовые составы, положение в группе A4 и следующий матч сборной Португалии — в материале Life.ru.

Сборная Португалии обыграла Данию со счётом 4:2 в матче третьего тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/27. Встреча прошла 1 октября на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Португальцы трижды выходили вперёд, датчане дважды отыгрывались, но голы Витиньи и Жуана Феликса во втором тайме принесли гостям третью победу подряд в группе A4.

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Как закончился матч Дания — Португалия 1 октября 2026 года

Португалия открыла счёт уже на 13-й минуте. Гонсалу Рамуш вывел Жуана Канселу на ударную позицию, и защитник гостей сделал 0:1. Дания ответила через десять минут: Миккель Дамсгор сравнял счёт после передачи Йоакима Меле.

Равенство продержалось всего две минуты. На 25-й минуте Бруну Фернандеш нашёл передачей Гонсалу Рамуша, который снова вывел Португалию вперёд — 1:2. С таким счётом команды ушли на перерыв.

Во втором тайме датчане снова отыгрались. На 53-й минуте Дамсгор вывел Расмуса Хёйлунна один на один, и форвард перебросил Диогу Кошту — 2:2. Однако Португалия быстро вернула контроль над матчем: на 67-й минуте Витинья замкнул передачу Бруну Фернандеша, а на 87-й Жуан Феликс завершил контратаку после паса Диогу Далота. Итог — 4:2 в пользу Португалии.

Все голы матча Дания — Португалия

Инфографика © Life.ru

Самыми результативными игроками встречи стали Бруну Фернандеш и Миккель Дамсгор: оба сделали по две голевые передачи. Гонсалу Рамуш отметился голом и ассистом.

Обзор матча: Португалия трижды выходила вперёд

Матч получился открытым с первых минут. Дания дважды возвращалась в игру — при 0:1 и 1:2, — но каждый раз Португалия отвечала новым рывком. Ключевым стал отрезок после второго датского гола: при счёте 2:2 гости не стали уходить в осторожный футбол и вновь начали создавать моменты у ворот Мадса Хермансена.

Победный мяч забил Витинья на 67-й минуте. После этого датчане пытались отыграться в третий раз, однако уже в концовке получили ещё один гол после быстрой контратаки, которую завершил вышедший на замену Жуан Феликс.

Для Португалии это третья победа в трёх турах Лиги наций-2026/27. Команда Жоржи Жезуша осталась единственной в группе A4, не потерявшей ни одного очка.

Составы Дании и Португалии на матч 1 октября

Дания: Мадс Хермансен — Йоаким Андерсен, Оливер Провстгор, Йоаким Меле, Расмус Ниссен Кристенсен — Миккель Дамсгор, Мортен Юльманн, Пьер-Эмиль Хёйбьерг (к) — Расмус Хёйлунн, Адам Дагим, Мохамед Дарами.

Португалия: Диогу Кошта — Рубен Диаш, Ренату Вейга, Нуну Мендеш, Жуан Канселу — Рубен Невеш, Витинья, Бруну Фернандеш (к) — Рафаэл Леау, Гонсалу Рамуш, Педру Нету.

Главным арбитром матча был украинский судья Николай Балакин. На трибунах «Паркена» присутствовал 35 951 зритель.

Почему Португалия играла без Криштиану Роналду

Криштиану Роналду не принимал участия в матче с Данией. Его не было в стартовом составе Португалии, а футболку с седьмым номером получил Рафаэл Леау. Португалия провела без Роналду уже второй подряд матч Лиги наций: 27 сентября команда также без него обыграла Норвегию со счётом 2:1.

При этом отсутствие главной звезды не сказалось на атакующей результативности: четыре гола в Копенгагене забили четыре разных футболиста — Канселу, Рамуш, Витинья и Феликс.

Таблица группы A4 после матча Дания — Португалия

После трёх туров Португалия набрала максимальные девять очков и увеличила отрыв от ближайших соперников до шести баллов. Дания, Норвегия и Уэльс имеют по три очка.

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По дополнительным показателям после третьего тура Дания идёт второй, Норвегия — третьей, Уэльс — четвёртым. Борьба за второе место остаётся полностью открытой.

Когда следующий матч Португалии в Лиге наций

Следующий матч Португалия проведёт 4 октября дома против Норвегии. Команды уже встречались 27 сентября в Осло, тогда португальцы победили 2:1.

Дания в тот же день сыграет на выезде с Уэльсом в Кардиффе. После этого в ноябре сборные Португалии и Дании встретятся ещё раз — 14 ноября на поле португальской команды.

Дания — Португалия 2:4: главное о матче

Матч прошёл 1 октября 2026 года в Копенгагене на стадионе «Паркен».

Португалия победила Данию со счётом 4:2.

У Португалии забили Жуан Канселу, Гонсалу Рамуш, Витинья и Жуан Феликс.

У Дании отличились Миккель Дамсгор и Расмус Хёйлунн.

Криштиану Роналду в матче не участвовал.

После трёх туров Португалия лидирует в группе A4 с девятью очками.

Следующий матч Португалии — против Норвегии 4 октября.

Частые вопросы

Какой счёт в матче Дания — Португалия 1 октября 2026 года?

Португалия победила со счётом 4:2.

Кто забил в матче Дания — Португалия?

За Португалию забили Жуан Канселу, Гонсалу Рамуш, Витинья и Жуан Феликс. За Данию — Миккель Дамсгор и Расмус Хёйлунн.

Играл ли Криштиану Роналду против Дании?

Нет. Криштиану Роналду не принимал участия в матче.

Где прошёл матч Дания — Португалия?

Игра состоялась на стадионе «Паркен» в Копенгагене.

Сколько очков у Португалии в группе A4?

После трёх туров у Португалии девять очков — три победы в трёх матчах.

Когда следующий матч Португалии?

4 октября Португалия сыграет дома с Норвегией.

Напомним, Криштиану Роналду принял решение прекратить выступления за национальную команду Португалии и не планирует пересматривать его в будущем. 41-летний нападающий саудовского «Аль-Насра» полностью определился со своим будущим в международном футболе и не рассматривает возможность возвращения в расположение сборной даже в случае изменения обстоятельств. Он может получить дисквалификацию на срок до шести месяцев после того, как покинул расположение сборной. Для профессионального игрока также предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 расчётных единиц — около €500–1000.

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