O Jogo: Роналду окончательно решил завершить выступления за сборную Португалии

Криштиану Роналду принял окончательное решение прекратить выступления за национальную команду Португалии и не планирует пересматривать его в будущем. Об этом сообщает авторитетное португальское издание O Jogo, ссылаясь на источники, близкие к футболисту.

По информации газеты, 41-летний нападающий саудовского «Аль-Насра» полностью определился со своим будущим в международном футболе и не рассматривает возможность возвращения в расположение сборной даже в случае изменения обстоятельств.

Последним матчем Криштиану Роналду в футболке национальной команды стала встреча против сборной Уэльса, которая прошла на лиссабонском стадионе «Жозе Алваладе». Именно эта игра стала финальной точкой в международной карьере одного из величайших футболистов современности.

Роналду уходит из национального футбола в статусе абсолютного рекордсмена сборной Португалии. На его счету 233 матча за команду и 146 забитых мячей — это лучший показатель не только в истории португальского футбола, но и среди всех мужских национальных сборных мира.

Ранее сообщалось, что 41-летний Роналду объявил об уходе из сборной Португалии в обращении к болельщикам. По его словам, этому предшествовали пресс-конференция главного тренера и разговор с президентом Португальской футбольной федерации Педру Проэнсой. Содержание беседы нападающий раскрывать не стал. В завершение обращения он пожелал успехов национальной команде и всем партнёрам без исключения. Нападающий спешно покинул отель команды в Копенгагене перед игрой Лиги наций со сборной Дании.