Роналду завершил карьеру в сборной Португалии: что произошло и будет ли он играть дальше Оглавление Коротко: Роналду завершил карьеру или нет? Что Роналду объявил 5 ноября 2026 года Роналду завершил карьеру полностью или только ушёл из сборной Почему Роналду ушёл из сборной Португалии именно сейчас Какой матч стал последним для Роналду в сборной Португалии Статистика Роналду за сборную Португалии Какие рекорды Роналду установил в сборной Что Роналду выиграл со сборной Португалии Что будет с седьмым номером Роналду в сборной Кто станет главным нападающим Португалии после Роналду Продолжит ли Роналду играть за «Аль-Наср» и когда завершит карьеру полностью Что теперь будет со сборной Португалии Хронология последних месяцев Роналду в сборной Частые вопросы о завершении карьеры Роналду в сборной Криштиану Роналду 5 ноября завершил карьеру в сборной Португалии. Сколько матчей и голов, почему ушёл, где продолжит играть и что будет с номером 7. Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии после 23 лет выступлений за национальную команду. Обложка © IMAGO/Sports Press Photo

Криштиану Роналду 5 ноября 2026 года официально объявил о завершении карьеры в сборной Португалии. 41-летний форвард уходит из национальной команды после 23 лет, 234 матчей и рекордных 146 голов. Важно: Роналду завершил именно международную карьеру, а не выступления в профессиональном футболе в целом. Он остаётся игроком саудовского «Аль-Насра», с которым у него действует контракт до 2027 года.

Коротко: Роналду завершил карьеру или нет?

За сборную Португалии — да, завершил.

В профессиональном футболе вообще — нет, об окончательном уходе он не объявлял.

Последний матч за Португалию: 24 сентября 2026 года против Уэльса (1:0).

Итог за сборную: 234 матча и 146 голов — мировые рекорды мужского футбола.

Главные трофеи: Евро-2016 и Лига наций УЕФА 2019 и 2025 годов.

Текущий клуб: «Аль-Наср»; контракт рассчитан до 2027 года.

Что Роналду объявил 5 ноября 2026 года

Роналду сообщил о решении в видеообращении в соцсетях. Он признал, что решение далось непросто, поблагодарил партнёров, тренеров, сотрудников сборной, семью и болельщиков и дал понять, что пришло время передать футболку с седьмым номером следующему поколению.

Португальская футбольная федерация после объявления назвала Роналду «вечным капитаном» и заявила, что намерена организовать отдельную церемонию в его честь. Конкретная дата прощального мероприятия на момент публикации не объявлена.

Таким образом, многолетняя международная карьера Роналду, начавшаяся ещё в 2003 году, официально завершена. Но это не означает, что Криштиану полностью уходит из футбола.

Роналду завершил карьеру полностью или только ушёл из сборной

Формулировка «Роналду завершил карьеру» без уточнения сейчас может вводить в заблуждение: 5 ноября он объявил именно о завершении выступлений за национальную команду Португалии.

Прощание с Криштиану Роналду после завершения карьеры в сборной Португалии. Фото © EPA

На клубном уровне Криштиану продолжает играть за саудовский «Аль-Наср». В июне 2025 года он продлил контракт с клубом до 2027 года. Отдельного официального заявления о полном завершении профессиональной карьеры футболист пока не делал.

При этом в августе 2026 года Роналду допускал, что нынешний сезон может стать последним в его карьере. Это было предположение самого игрока о будущем, а не объявление об уходе. Поэтому на 5 ноября корректный ответ такой: международная карьера завершена, клубная — продолжается.

Роналду допустил завершение карьеры после сезона — об этом в отдельном материале Life.ru.

Почему Роналду ушёл из сборной Португалии именно сейчас

В своём прощальном обращении Роналду не назвал одну конкретную причину и не заявил, что решение связано исключительно с конфликтом внутри сборной. Поэтому связывать его уход только с последними разногласиями с тренером было бы неправильно.

Однако последние недели международной карьеры действительно оказались напряжёнными. После матча с Уэльсом Роналду остался на скамейке запасных во встрече Лиги наций с Норвегией. Позднее он утверждал, что главный тренер Жорже Жезуш обещал выпустить его примерно на 30 минут, но этого не произошло.

О том, как развивался конфликт Роналду с тренером сборной, — Life.ru писал в отдельном материале.

30 сентября форвард покинул расположение сборной перед матчем с Данией. В октябре Португальская футбольная федерация дисквалифицировала его на 30 дней и оштрафовала на 255 евро. Сам Роналду извинился, попросил не смягчать наказание и тогда подчёркивал, что не собирается завершать международную карьеру.

Криштиану Роналду со сборной Португалии празднует победу — главные достижения футболиста за национальную команду. Фото © Alexandra Fechete / SPP/Sipa USA

Позже обсуждалось его возможное возвращение на ноябрьские матчи. Но 5 ноября Роналду уже сам поставил точку, официально объявив об уходе из национальной команды. Конфликт с тренером — важный контекст последних недель, но не подтверждённая футболистом единственная причина завершения карьеры в сборной.

О том, как Роналду отстранили от сборной на месяц — в отдельном материале Life.ru.

Какой матч стал последним для Роналду в сборной Португалии

Последним матчем, в котором Криштиану Роналду вышел на поле за Португалию, стала встреча Лиги наций с Уэльсом 24 сентября 2026 года в Лиссабоне. Португалия победила 1:0 благодаря голу Жоау Феликса.

Роналду начал матч в стартовом составе с капитанской повязкой и был заменён на 67-й минуте. Он не забил: один из его мячей во втором тайме отменили после вмешательства VAR из-за офсайда.

Через три дня, в матче с Норвегией, Криштиану остался в запасе и на поле не вышел. Поэтому встреча с Уэльсом осталась его 234-й и последней официальной игрой за национальную команду.

Статистика Роналду за сборную Португалии

Криштиану ушёл из национальной команды сразу с несколькими историческими рекордами. Итоговые показатели его международной карьеры выглядят так:

Статистика Криштиану Роналду за сборную Португалии: матчи, голы, турниры и главные достижения за карьеру. Инфографика © Life.ru

Какие рекорды Роналду установил в сборной

Главные цифры Роналду — 234 матча и 146 голов — являются мировыми рекордами мужского футбола на уровне национальных команд. УЕФА также фиксирует за ним целую серию достижений на крупнейших турнирах.

Роналду стал первым футболистом, забивавшим на шести чемпионатах мира — с 2006 по 2026 год. На Евро он остаётся рекордсменом по голам в финальных турнирах, а в отборе к чемпионатам мира установил рекорд результативности. Он также первым в мужском международном футболе достиг отметки в десять хет-триков за сборную.

Последний, 146-й гол за Португалию Роналду забил 2 июля 2026 года: реализовал пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира против Хорватии, который португальцы выиграли 2:1.

Роналду приблизился к 1000 голам — подробности в отдельном материале Life.ru.

Что Роналду выиграл со сборной Португалии

Первый главный трофей Роналду со сборной пришёл в 2016 году, когда Португалия стала чемпионом Европы. Капитан получил травму в финале против Франции и был заменён ещё в первом тайме, но Португалия победила 1:0 в дополнительное время.

В 2019 году португальцы выиграли первый в истории розыгрыш Лиги наций УЕФА, а в 2025-м стали первой сборной, взявшей этот турнир во второй раз. В финале 2025 года против Испании Роналду забил один из голов, а Португалия победила в серии пенальти.

Чемпионат мира остался единственным крупнейшим международным трофеем, которого Роналду не выиграл со сборной. На ЧМ-2026 Португалия дошла до 1/8 финала и уступила Испании 0:1.

Что будет с седьмым номером Роналду в сборной

В прощальном обращении Роналду отдельно упомянул знаменитую футболку с номером 7 и сказал, что пришло время передать её будущему поколению. Этот номер стал частью его футбольного бренда CR7 и почти два десятилетия ассоциировался со сборной Португалии прежде всего с ним.

Знаменитый седьмой номер Криштиану Роналду в сборной Португалии после завершения его международной карьеры. Фото © Alexandra Fechete / SPP

При отсутствии Криштиану номер 7 уже получали другие футболисты. Например, 1 октября 2026 года в матче с Данией под ним сыграл Рафаэл Леау. Однако это не означает автоматического назначения постоянного «наследника» Роналду: состав и номера на конкретные матчи определяются отдельно, а официального объявления о постоянном владельце «семёрки» после завершения карьеры капитана на момент публикации нет.

Кто станет главным нападающим Португалии после Роналду

Уход Роналду освобождает место в атаке и завершает эпоху, в которой структура нападения сборной в значительной степени строилась вокруг него. У Жорже Жезуша остаются несколько вариантов: Гонсалу Рамуш может действовать классическим центральным нападающим, Жоау Феликс — свободнее между линиями, а Рафаэл Леау и другие форварды способны менять позицию в зависимости от соперника.

Но прямой замены Роналду в одном игроке у Португалии не будет: речь идёт не только о позиции центрфорварда, но и о капитанстве, рекордной результативности и символическом статусе. Первые ноябрьские матчи после его заявления покажут, как тренер перестроит атаку без бывшего капитана.

Сына Роналду вызвали в сборную Португалии U17 — об этом в отдельном материале Life.ru.

Продолжит ли Роналду играть за «Аль-Наср» и когда завершит карьеру полностью

Да, на момент объявления об уходе из сборной Роналду остаётся футболистом «Аль-Насра». Его контракт с саудовским клубом действует до 2027 года, поэтому завершение международной карьеры само по себе не прекращает клубные выступления.

Одна из главных личных целей Роналду — добраться до отметки в 1000 голов за профессиональную карьеру. В конце октября Life.ru писал, что после хет-трика за «Аль-Наср» португалец довёл свой счёт до 985 голов. Португальская федерация в прощальном обращении также пожелала ему добраться до тысячного мяча.

Когда Роналду окончательно закончит играть, пока неизвестно. Он допускал, что сезон-2026/27 может стать последним, но официальной даты полного завершения карьеры нет. Поэтому ближайший большой поисковый интент вокруг Криштиану будет уже не «ушёл ли он из сборной», а «когда Роналду завершит карьеру полностью» и «успеет ли он забить 1000 голов».

Что теперь будет со сборной Португалии

Португалии предстоят матчи Лиги наций против Дании 14 ноября и Уэльса 17 ноября. Если расписание не изменится, это будут первые встречи после официального объявления Роналду о завершении международной карьеры.

Криштиану Роналду на тренировке сборной Португалии перед одним из последних матчей за национальную команду. Фото © IMAGO/Ball Raw Images

Федерация уже пообещала отдельное чествование бывшего капитана. Когда именно оно состоится и будет ли связано с одним из ближайших домашних матчей, пока не объявлено. Life.ru будет обновлять этот материал по мере появления подтверждённых деталей.

Хронология последних месяцев Роналду в сборной

Последние месяцы Криштиану Роналду в сборной Португалии: хронология событий перед завершением международной карьеры. Инфографика © Life.ru

Частые вопросы о завершении карьеры Роналду в сборной

Роналду завершил карьеру?

Роналду завершил карьеру в сборной Португалии. Полную профессиональную карьеру он пока не завершал и продолжает выступать за «Аль-Наср».

Когда Роналду ушёл из сборной Португалии?

Официально Криштиану Роналду объявил о завершении международной карьеры 5 ноября 2026 года.

Сколько матчей Роналду сыграл за Португалию?

234 матча. Это мировой рекорд мужского футбола на уровне национальных команд.

Сколько голов Роналду забил за сборную?

146 голов — также мировой рекорд мужского международного футбола.

Когда Роналду сыграл последний матч за Португалию?

24 сентября 2026 года против Уэльса в Лиге наций. Португалия победила 1:0, Роналду был заменён на 67-й минуте.

Какой последний гол Роналду за сборную?

146-й и последний гол за Португалию он забил 2 июля 2026 года с пенальти в матче ЧМ-2026 против Хорватии.

Почему Роналду завершил карьеру в сборной?

В прощальном обращении он не назвал одну конкретную причину. Последним месяцам предшествовал конфликт с главным тренером Жорже Жезушем, но сам Роналду не объявлял его единственной причиной ухода.

Будет ли Роналду ещё играть в футбол?

Да. На момент объявления он остаётся игроком «Аль-Насра», его контракт рассчитан до 2027 года.

Кто получил номер 7 после Роналду?

Во время отсутствия Роналду номер 7 уже использовали другие игроки, в том числе Рафаэл Леау. Постоянного нового владельца номера федерация на момент публикации не объявляла.

Сколько лет Роналду?

Криштиану Роналду 41 год. Он родился 5 февраля 1985 года.

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Авторы Александра Новоселова