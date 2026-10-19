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Регион
Опубликовано 19 октября, 20:39

Даже легендам нельзя всё: Роналду оштрафовали за скандальный уход из сборной Португалии

Роналду отстранили от сборной Португалии на месяц и оштрафовали на €255

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Криштиану Роналду отстранили от выступлений за сборную Португалии на один месяц и оштрафовали на 255 евро. Такое решение Федерация футбола Португалии приняла после скандала с участием 41-летнего нападающего, который самовольно покинул расположение национальной команды. О наказании сообщил журналист Фабрицио Романо.

Причиной дисциплинарного разбирательства стал конфликт футболиста с главным тренером сборной Жорже Жезушем. 30 сентября Роналду уехал из тренировочного лагеря, объяснив своё решение тем, что наставник дважды нарушил данные ему обещания.

Недовольство нападающего возникло после встречи Лиги наций с Норвегией. По словам Роналду, тренер попросил его готовиться к выходу на поле примерно на 30 минут, однако в итоге так и оставил на скамейке запасных. Португальцы выиграли тот матч со счётом 2:1.

Позднее футболист публично объяснил причины своего поступка и принёс извинения партнёрам по команде и болельщикам. При этом он подчеркнул, что не собирается завершать международную карьеру и по-прежнему готов выступать за Португалию.

10 октября Федерация футбола Португалии объявила о возбуждении дисциплинарного дела и временном отстранении Роналду. Теперь, по информации СМИ, разбирательство завершилось месячной дисквалификацией и денежным штрафом.

Ожидается, что наказание не помешает нападающему вернуться в состав сборной к ноябрьским матчам Лиги наций. Португалия встретится с Данией 14 ноября и Уэльсом 17 ноября.

Роналду остаётся одним из самых титулованных футболистов в истории. Он пять раз выигрывал «Золотой мяч», становился чемпионом Европы и дважды побеждал в Лиге наций. На клубном уровне португалец с конца 2022 года выступает за саудовский «Аль-Наср».

Роналду забил в двух матчах после самовольного отъезда из сборной Португалии
Роналду забил в двух матчах после самовольного отъезда из сборной Португалии

Ранее Life.ru сообщал, что Криштиану Роналду сам потребовал наказать его за уход из сборной Португалии. Футболист признал, что капитан команды должен нести ответственность за свои поступки, и выступил против смягчения возможной санкции. При этом он вновь обвинил главного тренера Жорже Жезуша в нарушении обещаний.

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Наталья Демьянова
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