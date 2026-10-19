Даже легендам нельзя всё: Роналду оштрафовали за скандальный уход из сборной Португалии

Криштиану Роналду отстранили от выступлений за сборную Португалии на один месяц и оштрафовали на 255 евро. Такое решение Федерация футбола Португалии приняла после скандала с участием 41-летнего нападающего, который самовольно покинул расположение национальной команды. О наказании сообщил журналист Фабрицио Романо.

Причиной дисциплинарного разбирательства стал конфликт футболиста с главным тренером сборной Жорже Жезушем. 30 сентября Роналду уехал из тренировочного лагеря, объяснив своё решение тем, что наставник дважды нарушил данные ему обещания.

Недовольство нападающего возникло после встречи Лиги наций с Норвегией. По словам Роналду, тренер попросил его готовиться к выходу на поле примерно на 30 минут, однако в итоге так и оставил на скамейке запасных. Португальцы выиграли тот матч со счётом 2:1.

Позднее футболист публично объяснил причины своего поступка и принёс извинения партнёрам по команде и болельщикам. При этом он подчеркнул, что не собирается завершать международную карьеру и по-прежнему готов выступать за Португалию.

10 октября Федерация футбола Португалии объявила о возбуждении дисциплинарного дела и временном отстранении Роналду. Теперь, по информации СМИ, разбирательство завершилось месячной дисквалификацией и денежным штрафом.

Ожидается, что наказание не помешает нападающему вернуться в состав сборной к ноябрьским матчам Лиги наций. Португалия встретится с Данией 14 ноября и Уэльсом 17 ноября.

Роналду остаётся одним из самых титулованных футболистов в истории. Он пять раз выигрывал «Золотой мяч», становился чемпионом Европы и дважды побеждал в Лиге наций. На клубном уровне португалец с конца 2022 года выступает за саудовский «Аль-Наср».

Ранее Life.ru сообщал, что Криштиану Роналду сам потребовал наказать его за уход из сборной Португалии. Футболист признал, что капитан команды должен нести ответственность за свои поступки, и выступил против смягчения возможной санкции. При этом он вновь обвинил главного тренера Жорже Жезуша в нарушении обещаний.