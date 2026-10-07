Роналду потребовал наказать его за уход из сборной Португалии

Криштиану Роналду заявил, что Португальская федерация футбола должна наказать его за самовольный уход из расположения национальной команды. Его слова приводит A Bola.

«Наказание не должно быть смягчено. Я капитан команды, и это отягчающее обстоятельство. Я уже извинился. Знаю, что действия должны иметь последствия», — сказал Роналду.

Футболист также объяснил причины конфликта с главным тренером Португалии Жорже Жезушем. По словам Роналду, наставник нарушил достигнутые между ними договорённости. Перед игрой с норвежцами тренер сообщил ему, что планирует выпустить его на 30 минут. Роналду разминался во втором тайме, но на поле так и не появился.