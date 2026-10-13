Роналду забил в двух матчах после самовольного отъезда из сборной Португалии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличился в двух встречах подряд после скандального отъезда из расположения сборной Португалии на фоне разногласий с главным тренером Жорже Жезушем.

41-летний португалец забил на 42-й минуте матча азиатской Лиги чемпионов против «Нефтчи» из Ферганы. Этот мяч стал для Роналду 981-м в профессиональной карьере.

После игры футболист написал в соцсети X: «Важная победа сегодня вечером. Продолжаем расти». Этот успех стал первым для «Аль-Насра» в нынешнем розыгрыше азиатской Лиги чемпионов. В первой игре команда уступила клубу «Аль-Аин» из ОАЭ.

До этого Роналду также отметился голом в чемпионате Саудовской Аравии. 9 октября он поразил ворота «Аль-Дирии».

Ранее Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории. Форвард подчеркнул, что результаты на поле говорят о его уровне убедительнее любых сравнений с другими игроками.