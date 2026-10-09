Сборная Португалии поздравила Роналду с 980-м голом в карьере

Пресс-служба сборной Португалии поздравила Криштиану Роналду с 980-м голом в профессиональной карьере. Юбилейный мяч 41-летний нападающий забил за «Аль-Наср» в матче восьмого тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Дирии», который завершился победой его команды со счётом 3:0.

«Криштиану Роналду забил гол в победном матче «Аль-Насра», — говорится в сообщении сборной, которое сопровождалось фотографией футболиста.

Роналду открыл счёт на 23-й минуте. Кингсли Коман пробил по воротам, голкипер отбил мяч перед собой, после чего португалец первым оказался на добивании. Ещё по голу у победителей забили Саму Кошта и Коман. Таким образом, до отметки в 1000 голов Роналду теперь осталось отличиться ещё 20 раз.

Из 980 голов португальца 146 пришлись на матчи национальной команды, а ещё 834 он забил на клубном уровне. Больше всего мячей Роналду провёл за мадридский «Реал» — 450. За «Манчестер Юнайтед» он забил 145 раз, за «Аль-Наср» — уже 133, за «Ювентус» — 101, а за лиссабонский «Спортинг» — пять. На счету форварда также 234 матча за сборную Португалии.

Гол в ворота «Аль-Дирии» стал для Роналду четвёртым в нынешнем сезоне саудовской Про-лиги. После матча он коротко подвёл итог победы в соцсетях: «Работа выполнена. Переходим к следующей игре».

Забитый мяч пришёлся на первый матч Роналду после напряжённой международной паузы. Футболист публично заявил о конфликте с главным тренером сборной Португалии Жоржи Жезушем, обвинив специалиста в нарушении данных ему обещаний. По версии Роналду, тренер сначала сообщил, что тот не будет играть с Норвегией и Данией ради контроля нагрузки, затем пообещал выпустить его на 30 минут в матче с норвежцами, но в итоге так и не отправил на поле. После этого форвард покинул расположение сборной. Сам Роналду позднее извинился перед болельщиками и партнёрами за свой поступок и подчеркнул, что по-прежнему готов выступать за национальную команду. Жезуш наличие договорённостей в изложенной футболистом форме отрицал.

Несмотря на скандал, сборная публично отметила новое достижение своего капитана и лучшего бомбардира в истории команды. Теперь главной статистической целью Роналду остаётся рубеж в 1000 голов за карьеру.