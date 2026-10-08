Роналду могут дисквалифицировать за самовольный отъезд из сборной Португалии

Футболист Криштиану Роналду может получить от одного до шести месяцев дисквалификации после самовольного ухода из расположения сборной Португалии. Такое наказание предусмотрено дисциплинарным регламентом национальной федерации, сообщает A Bola.

Речь идёт о статье 160. Согласно ей, регулярно вызываемый в национальную команду футболист, который без уважительной причины покидает тренировку, матч или другое мероприятие сборной, может быть отстранён на срок от месяца до полугода. Для профессионального игрока также предусмотрен штраф.

Конфликт разгорелся после матча Лиги наций с Норвегией, который Португалия выиграла 2:1. 41-летний форвард остался в запасе и, несмотря на разминку во втором тайме, на поле так и не вышел. Позднее он покинул расположение команды перед встречей с Данией.

Накануне 41-летний Роналду подробно изложил свою версию конфликта с тренером. По словам форварда, Жезуш дважды нарушил данные ему обещания. В частности, перед матчем с Норвегией тренер якобы сообщил, что выпустит Криштиану примерно на 30 минут, однако футболист так и остался на скамейке. После этого, утверждает Роналду, стороны договорились публично разъяснить ситуацию, однако последующая пресс-конференция Жезуша не соответствовала достигнутым договорённостям. Футболист связал именно с этим решение досрочно покинуть расположение сборной. При этом он попросил не смягчать возможное наказание за свой поступок и извинился перед партнёрами и болельщиками.