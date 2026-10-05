Тренер Жезуш заявил о готовности вернуть Роналду в сборную Португалии

Криштиану Роналду сможет вернуться в сборную Португалии, если сам захочет продолжить выступления за национальную команду. Главный тренер португальцев Жорже Жезуш заявил, что готов снова видеть форварда в составе команды. Его слова приводит газета A Bola.

Жезуш отметил, что за последний год успел оценить влияние Роналду не только на футбол, но и на молодых болельщиков. По словам тренера, пятикратный обладатель «Золотого мяча» остаётся мировой футбольной иконой. Поэтому решение о возвращении в сборную, считает специалист, должен принять сам футболист.

Наставник португальцев добавил, что пока не знает, как дальше будет развиваться ситуация. При этом он подчеркнул, что Роналду открыт путь обратно в национальную команду, если форвард продолжит карьеру и сам захочет вернуться.

«Если он играет и хочет быть в национальной команде, он может вернуться, когда захочет, почему бы и нет? Это было недоразумение, и, на мой взгляд, его легко разрешить», — сказал Жезуш.

Тренер также отметил, что, насколько ему известно, сейчас ситуация складывается нормально. Точные сроки возможного возвращения Роналду в сборную Жезуш назвать не стал.

Как писал Life.ru, Роналду досрочно покинул сборную Португалии перед матчем Лиги наций с Данией. Форвард остался недоволен решением тренерского штаба не включать его в стартовый состав. Позже португалец подтвердил уход из национальной команды, а СМИ сообщили, что он окончательно решил завершить выступления за сборную.