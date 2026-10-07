«Мне больше нечего сказать»: Жезуш ответил на громкое заявление Роналду

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш прочитал заявление Криштиану Роналду о причинах его скандального ухода из национальной команды, однако обсуждать обвинения футболиста отказался. Об этом наставник заявил журналистам утром 7 октября.

«Я прочитал заявление. А теперь, как и каждый день, я отправляюсь в расположение федерации, чтобы работать и думать о сборной Португалии. Мне больше нечего сказать», — заявил Жезуш.

Накануне 41-летний Роналду подробно изложил свою версию конфликта с тренером. По словам форварда, Жезуш дважды нарушил данные ему обещания. В частности, перед матчем с Норвегией тренер якобы сообщил, что выпустит Криштиану примерно на 30 минут, однако футболист так и остался на скамейке.

После этого, утверждает Роналду, стороны договорились публично разъяснить ситуацию, однако последующая пресс-конференция Жезуша не соответствовала достигнутым договорённостям. Футболист связал именно с этим решение досрочно покинуть расположение сборной. При этом он попросил не смягчать возможное наказание за свой поступок и извинился перед партнёрами и болельщиками.

При этом окончательно закрывать дверь в национальную команду Роналду не стал. Он заявил о готовности вновь выступать за Португалию после возможной дисквалификации, если будет находиться в хорошей физической форме. Сам Жезуш ещё 5 октября говорил, что готов вернуть форварда в сборную и называл произошедшее недоразумением.