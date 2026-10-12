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Регион
Опубликовано 12 октября, 15:09

«Я лучший в истории»: Роналду назвал себя величайшим футболистом

Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ph.FAB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ph.FAB

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории и заявил, что его нынешние возможности недооценивают. В интервью CNN Portugal 41-летний спортсмен объяснил такую уверенность личными достижениями и статистикой выступлений.

«Я лучший всех времён, точка. Цифры говорят сами за себя. Я не знаю никого лучше меня», — сказал он.

Форвард подчеркнул, что результаты на поле говорят о его уровне убедительнее любых сравнений с другими игроками. Несмотря на возраст, он продолжает выступать на профессиональном уровне и считает, что окружающие не в полной мере оценивают его спортивную форму.

Роналду потребовал наказать его за уход из сборной Португалии
Роналду потребовал наказать его за уход из сборной Португалии

Одной из главных целей португальца остаётся достижение отметки в 1000 голов за карьеру. Сейчас на его счету 980 мячей, забитых в официальных матчах за клубы и национальную сборную. Таким образом, до исторического рубежа нападающему осталось отличиться ещё 20 раз.

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Анастасия Никонорова
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