«Я лучший в истории»: Роналду назвал себя величайшим футболистом

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории и заявил, что его нынешние возможности недооценивают. В интервью CNN Portugal 41-летний спортсмен объяснил такую уверенность личными достижениями и статистикой выступлений.

«Я лучший всех времён, точка. Цифры говорят сами за себя. Я не знаю никого лучше меня», — сказал он.

Форвард подчеркнул, что результаты на поле говорят о его уровне убедительнее любых сравнений с другими игроками. Несмотря на возраст, он продолжает выступать на профессиональном уровне и считает, что окружающие не в полной мере оценивают его спортивную форму.

Одной из главных целей португальца остаётся достижение отметки в 1000 голов за карьеру. Сейчас на его счету 980 мячей, забитых в официальных матчах за клубы и национальную сборную. Таким образом, до исторического рубежа нападающему осталось отличиться ещё 20 раз.