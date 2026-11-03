16-летний сын Криштиану Роналду Криштиану душ Сантуш Жуниор впервые получил вызов в юношескую сборную Португалии до 17 лет. Футболист «Аль-Насра» вошёл в заявку команды на первый раунд квалификации чемпионата Европы 2027 года.

Главный тренер португальской сборной U17 Филипе Рамуш включил Криштиану-младшего в список из 23 футболистов, которые будут готовиться к ноябрьским матчам отбора на Евро-2027.

Сбор пройдёт с 6 по 17 ноября. Португалия сыграет с Андоррой 11 ноября, Болгарией — 14-го, а Сербией — 17 ноября. Все три матча пройдут в рамках первого раунда квалификации чемпионата Европы среди игроков до 17 лет. Расписание также опубликовано УЕФА.

Для Криштиану Жуниора это первый вызов в команду U17, однако за юношеские сборные страны он выступает уже не первый год. На его счету четыре матча и два гола за U15, а также девять игр и три мяча за U16. Всего — 13 матчей и пять голов.

На клубном уровне сын Роналду выступает в академии саудовского «Аль-Насра» — того же клуба, за который играет его отец. В нынешнем сезоне юный футболист забил три мяча в семи матчах.

Ранее Life.ru рассказывал о будущем самого Криштиану Роналду в национальной команде. Главный тренер сборной Португалии Жоржи Жезуш заявлял, что готов вновь вызвать звёздного форварда, если тот продолжит играть и сам захочет вернуться. Подробнее о возможном возвращении Роналду в сборную — в материале Life.ru.