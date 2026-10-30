Роналду оформил хет-трик и приблизился к исторической отметке в 1000 голов

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил хет-трик в домашнем матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Холуда». Встреча завершилась победой его команды со счётом 5:3, а 41-летний футболист довёл число забитых мячей за профессиональную карьеру до 985. Теперь до исторической отметки в тысячу голов ему осталось отличиться всего 15 раз.

Все три мяча Роналду забил во втором тайме. На 66-й минуте португалец вывел хозяев вперёд после передачи Жоау Феликса, спустя шесть минут оформил дубль ударом головой, а на 81-й минуте завершил хет-трик, воспользовавшись пасом Садио Мане.

В первом тайме арбитры дважды отменяли голы Роналду из-за офсайда. Несмотря на это, после перерыва португалец сумел трижды поразить ворота соперника и стал главным героем встречи.

Ещё по одному мячу у «Аль-Насра» забили Анжело и Садио Мане. У гостей дубль оформил Жюльен Домингес, один гол записал на свой счёт Антуан Эссомба. Жоау Феликс отметился четырьмя результативными передачами.

Ранее Life.ru рассказывал, что Криштиану Роналду обошёл Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч всех времён», организованном журналом France Football. По промежуточным результатам, награда португальца за 2008 год набрала 75% голосов болельщиков, тогда как «Золотой мяч» аргентинца за 2012 год получил лишь 9%. Опрос приурочен к 70-летию престижной футбольной премии.