Есть чё? Служебный пёс-нюхач преследовал Ямаля и Мбаппе на «Золотом мяче»
Служебная собака увязалась за Ямалем и Мбаппе на церемонии «Золотого мяча»
Футболисты Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе столкнулись с необычным вниманием во время церемонии вручения «Золотого мяча». За звёздами футбола увязалась служебная собака, задействованная в обеспечении безопасности мероприятия.
Служебная собака увязалась за Ямалем и Мбаппе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / stitchthesnitchreal
Четвероногий сотрудник службы безопасности сопровождал игроков, пока те пытались пройти к месту проведения церемонии. Неожиданное внимание животного привлекло внимание окружающих. Как сообщается, собака обучена искать следы взрывчатых веществ и запрещённых предметов у посетителей.
Именно с этой задачей она находилась на мероприятии. При этом никаких сведений об обнаружении «запрещёнки» у футболистов нет.
Ранее Life.ru рассказывал об итогах церемонии вручения «Золотого мяча» 2026 года. Главную награду получил нападающий «Баварии» Гарри Кейн, опередивший в голосовании Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля. При этом 19-летний испанец в третий раз подряд стал обладателем «Трофея Копа», который вручается лучшему молодому футболисту мира.
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)