Футболисты Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе столкнулись с необычным вниманием во время церемонии вручения «Золотого мяча». За звёздами футбола увязалась служебная собака, задействованная в обеспечении безопасности мероприятия.

Служебная собака увязалась за Ямалем и Мбаппе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / stitchthesnitchreal

Четвероногий сотрудник службы безопасности сопровождал игроков, пока те пытались пройти к месту проведения церемонии. Неожиданное внимание животного привлекло внимание окружающих. Как сообщается, собака обучена искать следы взрывчатых веществ и запрещённых предметов у посетителей.

Именно с этой задачей она находилась на мероприятии. При этом никаких сведений об обнаружении «запрещёнки» у футболистов нет.