Подвал, карлик, текила: Кейн отпраздновал «Золотой мяч» и разозлил пользователей Сети

Обладатель «Золотого мяча» Гарри Кейн устроил шумную вечеринку в лондонском ночном клубе, однако кадры празднования вызвали неоднозначную реакцию в соцсетях. Пользователей удивили тесное помещение, обилие пиротехники и необычная развлекательная программа. Видео опубликовали в соцсети X.

Видео © Х/Cleverlydey4u

После церемонии вручения награды нападающий «Баварии» отправился в клуб Cirque Le Soir в лондонском районе Сохо. Как пишет The Sun, футболиста встретили с шампанским и пиротехническими фонтанами. Сам Кейн поднял рюмку за долгожданную победу. Судя по видео, спортсмен предпочёл текилу, а среди участников вечеринки были карлики.

Впрочем, далеко не все пользователи оценили атмосферу праздника. Один из комментаторов признался, что просмотр ролика вызвал у него приступ клаустрофобии. Другие обратили внимание на использование пиротехники в закрытом помещении.

«Не хочу портить настроение, но разве не так начался тот ужасный пожар в Швейцарии?» — задался вопросом один из зрителей. Речь, вероятно, о трагедии в баре на курорте Кран-Монтана, где в январе 2026 года погибли 41 человек. По версии следствия, возгорание могло начаться из-за пиротехнических свечей на бутылках шампанского, оказавшихся слишком близко к потолку.

Нашлось место и футбольному юмору. «Пятнадцать лет ждал трофея, а празднует как первокурсник на первой неделе», — пошутил ещё один пользователь.

На вечеринке Кейна сопровождали супруга Кейт, брат Чарли и друзья. Среди гостей также заметили его бывших одноклубников по «Тоттенхэму» Эрика Дайера, Бена Дэвиса и Мэтта Доэрти. Празднование продолжалось до глубокой ночи.

Ранее Life.ru сообщал, что 33-летний Гарри Кейн впервые в карьере завоевал «Золотой мяч», став первым англичанином за 25 лет, удостоенным этой награды. За минувший сезон форвард забил 73 гола в 65 матчах за «Баварию» и сборную Англии, опередив в голосовании Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля.