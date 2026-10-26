Церемонию вручения «Золотого мяча» в Лондоне задержали на полчаса из-за пробок

Церемонию вручения «Золотого мяча» в Лондоне перенесли на полчаса из-за транспортного коллапса. Плотное движение в центре британской столицы помешало футболистам и другим гостям вовремя добраться до театра «Палладиум», где проходит мероприятие. Об этом сообщает испанское издание AS.

Изначально церемония должна была начаться в 23:00 по московскому времени, однако организаторы сдвинули старт на 23:30. По данным издания, даже к 20:45 по местному европейскому времени до места проведения не добрался один из главных претендентов на награду Гарри Кейн.

В этом году «Золотой мяч» впервые вручают в Лондоне. Площадку перенесли из Парижа в честь 70-летия премии, первым обладателем которой в 1956 году стал английский футболист Стэнли Мэтьюз.

Ранее Life.ru сообщал, что Лионель Месси решил пропустить юбилейную церемонию вручения «Золотого мяча» в Лондоне. Аргентинец вошёл в число 30 номинантов, однако не приедет на мероприятие из-за напряжённого графика.