За девятым «Золотым мячом» не поедет: Месси пропустит юбилейную церемонию в Лондоне

Лионель Месси не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча» 2026 года, хотя сам претендует на награду. Информацию распространил The Touchline в соцсети X в преддверии юбилейного вечера в Лондоне.

Одной из возможных причин такого решения стал напряжённый график футболиста. По информации Diario SPORT, недавно он побывал в Испании, откуда должен вернуться в США на заключительный отрезок регулярного чемпионата МЛС. Ещё один длительный перелёт через Атлантику за короткое время мог бы помешать подготовке к матчам.

Вокруг участия Месси в торжественном вечере возникла отдельная интрига. В прессе предполагали, что восьмикратный обладатель трофея лично объявит нового победителя и передаст ему приз. Однако 13 октября известный инсайдер Фабрицио Романо опроверг подобные сообщения. Теперь стало известно, что аргентинец, по данным The Touchline, вообще пропустит мероприятие.

При этом 39-летний форвард сохраняет возможность пополнить собственную коллекцию индивидуальных достижений. В сентябре его включили в число 30 номинантов по итогам сезона-2025/26. В случае победы он получит девятый «Золотой мяч», ещё больше укрепив свой рекорд. Ни одному другому игроку завоевать этот трофей восемь раз пока не удавалось.

Юбилейная, 70-я церемония состоится 26 октября в лондонском театре «Палладиум». Впервые за всю историю награду вручат за пределами Франции, а выбор британской столицы связан с первым лауреатом — англичанином Стэнли Мэтьюзом. Именно он получил приз, учреждённый журналом France Football, в 1956 году. Прошлогодним победителем стал нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усман Дембеле.

Ранее Life.ru рассказывал о поездке Месси в Испанию на вручение премии принцессы Астурийской. Футболиста пригласили на официальный ужин с королём Филиппом VI и королевой Летисией. Однако надолго задерживаться в Европе аргентинец не планировал из-за обязательств перед «Интер Майами».