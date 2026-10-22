Месси пригласили на официальный ужин с королём и королевой Испании

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси получил приглашение на официальный ужин с королём Испании Филиппом VI и королевой Летисией. Встреча состоится 22 октября в городе Овьедо, куда аргентинский футболист прибыл для получения престижной спортивной награды. Об этом сообщает испанское издание Marca.

За одним столом с монаршей семьёй соберутся лауреаты премии принцессы Астурийской 2026 года. Торжественный ужин пройдёт в отеле «Реконкиста» накануне церемонии вручения наград.

Само награждение состоится 23 октября в театре Кампоамор. Месси удостоен премии в области спорта за выдающиеся достижения в футболе и благотворительную деятельность. Перед церемонией аргентинец также встретится со школьниками и студентами в Овьедо.

Несмотря на насыщенную программу, задерживаться в Испании нападающий «Интер Майами» не собирается. Сразу после получения награды он отправится прямым рейсом в Нью-Йорк, где 24 октября его команда проведёт выездной матч чемпионата MLS против «Нью-Йорк Ред Буллз».

Месси 39 лет. За карьеру он восемь раз становился обладателем «Золотого мяча», выиграл чемпионат мира 2022 года в составе сборной Аргентины и множество клубных трофеев. До перехода в американский «Интер Майами» в 2023 году футболист выступал за «Барселону» и французский «Пари Сен-Жермен».