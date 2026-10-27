Гарри Кейн завоевал «Золотой мяч» в 33 года после рекордного сезона

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча». 33-летнего форварда признали лучшим футболистом сезона-2025/26 по версии France Football. Победителя объявили на церемонии в Лондоне.

Кейн стал первым англичанином за 25 лет, получившим престижную награду. Последним представителем Англии, которому удалось завоевать «Золотой мяч», был Майкл Оуэн в 2001 году.

Минувший сезон стал самым результативным в карьере Кейна. В 65 матчах за клуб и сборную он забил 73 гола. Из них 61 мяч пришёлся на 51 встречу за «Баварию», также форвард отметился семью результативными передачами. Вместе с мюнхенцами он выиграл чемпионат и Кубок Германии, а также стал обладателем европейской «Золотой бутсы».

Успешно Кейн выступил и на чемпионате мира 2026 года, где помог сборной Англии завоевать бронзовые медали. В семи матчах турнира нападающий забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Церемония вручения «Золотого мяча» впервые прошла в Лондоне. В этом году премия France Football отметила 70-летний юбилей. Предыдущим обладателем главной награды был французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле.

Ранее Life.ru сообщал, что Ламин Ямаль в третий раз подряд признан лучшим молодым футболистом сезона. 19-летний игрок «Барселоны» получил «Трофей Копа» на той же церемонии в Лондоне, став первым футболистом в истории, которому удалось завоевать эту награду трижды.