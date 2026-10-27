Ямаль в третий раз подряд признан лучшим молодым футболистом сезона

Ламин Ямаль стал трёхкратным обладателем «Трофея Копа», который вручают лучшему молодому футболисту мира. Нападающий «Барселоны» выиграл награду по итогам 2026 года на церемонии вручения «Золотого мяча», прошедшей 26 октября в Лондоне.

19-летний испанец получал приз и в двух предыдущих сезонах — в 2024 и 2025 годах. Благодаря третьей победе подряд Ямаль стал первым футболистом, которому удалось трижды выиграть эту награду. До него никто не получал «Трофей Копа» более одного раза.

В борьбе за награду Ямаль опередил девять других претендентов, среди которых был его одноклубник Пау Кубарси. В список номинантов также вошли Уоррен Заир-Эмери из «Пари Сен-Жермен», Ян Диоманде, Леннарт Карл из «Баварии», Айюб Буадди, Йохан Манзамби, Ибрагим Маза, Керим Алайбегович и Эли Жуниор Крупи.

«Трофей Копа» учредил французский журнал France Football в 2018 году. Награду назвали в честь Раймона Копа — французского футболиста, получившего «Золотой мяч» в 1958 году. Победителя определяет жюри из бывших обладателей «Золотого мяча», а претендовать на приз могут игроки, которым ещё не исполнился 21 год. В предыдущие годы обладателями трофея становились Килиан Мбаппе, Маттейс де Лигт, Педри, Гави и Джуд Беллингем.

Ранее стало известно, что Лионель Месси не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча» 2026 года, хотя сам претендует на награду. Одной из возможных причин такого решения стал напряжённый график футболиста. Недавно он побывал в Испании, откуда должен вернуться в США на заключительный отрезок регулярного чемпионата МЛС. Ещё один длительный перелёт через Атлантику за короткое время мог бы помешать подготовке к матчам.