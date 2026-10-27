«Золотой мяч» в Лондоне стартовал на 50 минут позже из-за пробок и толпы

Церемония вручения «Золотого мяча» в Лондоне началась с опозданием на 50 минут. Причиной стали пробки и большое скопление людей возле места проведения мероприятия.

Изначально торжественную часть планировали начать в 23:00 мск, однако организаторам пришлось перенести время начала.

На церемонии назовут лучших игроков сезона-2025/26 в мужском и женском футболе. Также определят обладателей наград среди молодых футболистов, вратарей, главных тренеров и клубов.

Ранее Life.ru сообщал, что Лионель Месси решил пропустить юбилейную церемонию вручения «Золотого мяча» в Лондоне. Аргентинец вошёл в число 30 номинантов, однако не приедет на мероприятие из-за напряжённого графика.