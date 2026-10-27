Форвард «Баварии» Кейн вновь стал лучшим бомбардиром сезона

Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн стал обладателем приза Герда Мюллера, который вручают лучшему бомбардиру сезона. Футболист получил награду на церемонии «Золотого мяча» в Лондоне.

В сезоне-2025/26 Кейн забил 73 мяча в 65 встречах за клуб и сборную Англии. На его счету 61 гол в составе «Баварии» и ещё 12 за национальную команду. Такой результат стал рекордным за всю историю существования награды.

В чемпионате Германии нападающий отличился 36 раз за 31 матч. Ещё 14 голов он забил в Лиге чемпионов, десять — в Кубке Германии и один — в Суперкубке страны. В составе сборной Англии Кейн провёл 14 встреч и 12 раз поразил ворота соперников.

Англичанин во второй раз в карьере получил трофей имени Герда Мюллера. В 2024 году он разделил награду с французским форвардом Килианом Мбаппе. Тогда оба футболиста завершили сезон с 52 забитыми мячами. Среди прежних обладателей приза также числятся Роберт Левандовский, Эрлинг Холанд и Виктор Дьёкереш.

По итогам минувшего сезона Кейн также завоевал «Золотую бутсу», которую присуждают лучшему бомбардиру европейских национальных чемпионатов. Вместе с «Баварией» нападающий выиграл чемпионат и Кубок Германии.

Ранее сообщалось, что нападающий испанской «Барселоны» Ламин Ямаль третий год подряд получил «Трофей Копа» как лучший молодой футболист мира. 19-летний игрок стал первым в истории трёхкратным обладателем награды, которую он ранее выигрывал в 2024 и 2025 годах. В нынешнем голосовании испанец обошёл девять претендентов, включая своего одноклубника Пау Кубарси и полузащитника ПСЖ Уоррена Заира-Эмери.