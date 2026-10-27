Де ла Фуэнте признан лучшим футбольным тренером сезона-2025/26

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте получил награду лучшему футбольному наставнику сезона-2025/26 по версии журнала France Football. Победителя объявили на церемонии вручения «Золотого мяча» в Лондоне.

В борьбе за престижную награду 65-летний специалист обошёл наставника «ПСЖ» Луиса Энрике, главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артету, возглавляющего «Астон Виллу» Унаи Эмери и рулевого мюнхенской «Баварии» Венсана Компани.

Главным достижением де ла Фуэнте стала победа сборной Испании на чемпионате мира 2026 года. В финале турнира испанцы обыграли Аргентину со счётом 1:0 и во второй раз в истории завоевали мировое первенство. Предыдущий успех команды датировался 2010 годом, когда её тренировал Висенте дель Боске.

Под руководством де ла Фуэнте испанская сборная также выиграла Лигу наций в 2023 году и чемпионат Европы в 2024-м. Кроме того, команда установила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии на уровне национальных сборных. Сейчас она насчитывает 42 официальных матча.

Де ла Фуэнте возглавляет главную сборную Испании с декабря 2022 года. За это время команда также выиграла Лигу наций в 2023-м и чемпионат Европы в 2024-м.

До назначения на нынешний пост специалист работал с молодёжными сборными страны. В 2015 году он привёл команду игроков до 19 лет к победе на чемпионате Европы, а в 2019-м повторил успех со сборной U21.

Ранее Ламин Ямаль стал трёхкратным обладателем «Трофея Копа», который вручают лучшему молодому футболисту мира. Нападающий «Барселоны» выиграл награду по итогам 2026 года на церемонии вручения «Золотого мяча», прошедшей 26 октября в Лондоне. 19-летний испанец получал приз и в двух предыдущих сезонах — в 2024 и 2025 годах. Благодаря третьей победе подряд Ямаль стал первым футболистом, которому удалось трижды выиграть эту награду. До него никто не получал «Трофей Копа» более одного раза.