Кейн затмил Мбаппе и Ямаля: Life.ru публикует главное с «Золотого мяча»

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2025/26. Церемония вручения престижной футбольной награды впервые прошла в Лондоне и была приурочена к 70-летию премии.

В борьбе за трофей англичанин опередил форварда «Реала» Килиана Мбаппе и нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля. Для Кейна это первая победа в голосовании France Football. Последним англичанином, получавшим награду, был Майкл Оуэн в 2001 году. Кроме того, Кейн вновь стал лучшим бомбардиром сезона.

Ламин Ямаль стал трёхкратным обладателем «Трофея Копа», который вручают лучшему молодому футболисту мира. 19-летний испанец получал приз и в двух предыдущих сезонах — в 2024 и 2025 годах. Благодаря третьей победе подряд Ямаль стал первым футболистом, которому удалось трижды выиграть эту награду

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не получил приз имени Льва Яшина, который ежегодно вручают лучшему вратарю мира. Награду по итогам сезона-2025/26 завоевал испанский голкипер Унаи Симон.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте получил награду лучшему футбольному наставнику сезона-2025/26. В борьбе за престижную награду 65-летний специалист обошёл наставника «ПСЖ» Луиса Энрике, главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артету, возглавляющего «Астон Виллу» Унаи Эмери и рулевого мюнхенской «Баварии» Венсана Компани.

Испанская полузащитница Алексия Путельяс в третий раз стала обладательницей «Золотого мяча», который вручается лучшей футболистке мира по версии France Football. Ранее Путельяс побеждала в этой номинации в 2021 и 2022 годах. Теперь она повторила достижение соотечественницы Айтаны Бонмати, которая выигрывала престижный приз три года подряд — с 2023-го по 2025-й.

Испанская полузащитница «Барселоны» Вики Лопес второй год подряд получила награду лучшей молодой футболистке на церемонии «Золотого мяча». В борьбе за приз она опередила четырёх соперниц, в том числе одноклубницу Клару Серрахорди.

Мексиканская футболистка Шарлин Корраль, выступающая за «Пачуку», стала обладательницей награды лучшей нападающей сезона-2025/26. Корраль стала первой представительницей Мексики, которой удалось получить индивидуальную награду на церемонии.

Нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака стал обладателем Премии Сократеса за благотворительную деятельность.