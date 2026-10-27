Мексиканка Корраль впервые в истории страны завоевала награду «Золотого мяча»

Мексиканская футболистка Шарлин Корраль, выступающая за «Пачуку», стала обладательницей награды лучшей нападающей сезона-2025/26. Приз 35-летней спортсменке вручили на церемонии «Золотого мяча» в Лондоне.

Корраль стала первой представительницей Мексики, которой удалось получить индивидуальную награду на церемонии французского журнала France Football. Организаторы отметили результативность нападающей, которая выступает за клуб «Пачука» в женском чемпионате страны.

В сезоне-2025/26 футболистка забила 38 голов в мексиканском первенстве с учётом матчей плей-офф. В осеннем турнире она отличилась 22 раза за регулярный чемпионат, установив новый рекорд соревнования. Весной нападающая добавила к своему результату ещё 14 мячей в регулярной части турнира и два в матчах на выбывание.

На церемонии Корраль поблагодарила партнёров по команде и отметила, что награда стала итогом двух десятилетий работы в профессиональном футболе. Спортсменка также обратила внимание на развитие женского футбола в Мексике и достижения других представительниц страны.

Ранее мексиканка уже четырежды становилась лучшим бомбардиром национального чемпионата по итогам сезона. Кроме того, она три раза получала награду лучшей футболистке мексиканской лиги. Корраль занимает второе место в списке самых результативных игроков в истории женского первенства страны.

Награду лучшей нападающей года присуждают футболистке с наибольшим количеством голов за установленный период. Победительницу определяют по статистике официальных матчей, а не по результатам голосования.

Ранее нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча». 33-летнего форварда признали лучшим футболистом сезона-2025/26 по версии France Football. Кейн стал первым англичанином за 25 лет, получившим престижную награду. Последним представителем Англии, которому удалось завоевать «Золотой мяч», был Майкл Оуэн в 2001 году.