Пере Ромеу признали лучшим тренером в женском футболе

Во время церемонии Ромеу поблагодарил футболисток и сотрудников клуба за совместную работу. Наставник подчеркнул, что считает индивидуальную награду заслугой всей команды. Он также отметил вклад молодых воспитанниц клубной академии, которые получили возможность выступать за основной состав.

Ранее российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов уступил испанцу Унаи Симону в борьбе за приз имени Льва Яшина. Награду лучшему вратарю мира по итогам сезона-2025/26 вручили на церемонии «Золотого мяча» в Лондоне. Симон стал чемпионом мира в составе сборной Испании и установил рекорд турнира, сохранив свои ворота в неприкосновенности в семи из восьми матчей. Сафонов также входил в число претендентов, однако не смог одержать победу в голосовании. Премия носит имя советского голкипера Льва Яшина, который в 1963 году стал обладателем «Золотого мяча».