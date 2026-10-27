Пере Ромеу признали лучшим тренером в женском футболе
Тренер женской команды испанской «Барселоны» Пере Ромеу (справа на фото). Обложка © X / FC Barcelona Femení
Главный тренер женской команды испанской «Барселоны» Пере Ромеу получил награду лучшему наставнику сезона-2025/26. Победителя объявили на церемонии вручения «Золотого мяча» в Лондоне.
Ромеу удостоился приза по версии французского журнала France Football. Награду ему вручил испанский специалист Рафаэль Бенитес. При выборе победителя жюри учитывало результаты команд за прошедший сезон.
Под руководством Ромеу футболистки «Барселоны» выиграли Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны. В финале главного европейского турнира каталонская команда разгромила французский «Лион» со счётом 4:0. Испанский клуб также завоевал Кубок Каталонии.
Во время церемонии Ромеу поблагодарил футболисток и сотрудников клуба за совместную работу. Наставник подчеркнул, что считает индивидуальную награду заслугой всей команды. Он также отметил вклад молодых воспитанниц клубной академии, которые получили возможность выступать за основной состав.
Ранее российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов уступил испанцу Унаи Симону в борьбе за приз имени Льва Яшина. Награду лучшему вратарю мира по итогам сезона-2025/26 вручили на церемонии «Золотого мяча» в Лондоне. Симон стал чемпионом мира в составе сборной Испании и установил рекорд турнира, сохранив свои ворота в неприкосновенности в семи из восьми матчей. Сафонов также входил в число претендентов, однако не смог одержать победу в голосовании. Премия носит имя советского голкипера Льва Яшина, который в 1963 году стал обладателем «Золотого мяча».
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