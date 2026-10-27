Российский вратарь Сафонов уступил Симону в борьбе за приз имени Яшина

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не получил приз имени Льва Яшина, который ежегодно вручают лучшему вратарю мира. Победителя объявили на церемонии вручения «Золотого мяча» в Лондоне.

Награду по итогам сезона-2025/26 завоевал испанский голкипер Унаи Симон. Он обошёл российского футболиста в голосовании, которое организует французский журнал France Football.

Симон стал чемпионом мира в составе сборной Испании. На протяжении турнира вратарь семь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности за восемь матчей. Благодаря этому результату он установил рекорд чемпионата мира по количеству игр без пропущенных мячей.

Сафонов, который выступает за французский ПСЖ, также претендовал на индивидуальную награду. Однако по итогам голосования россиянин остался без трофея. Приз носит имя советского вратаря Льва Яшина, обладателя «Золотого мяча» 1963 года.

Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль в третий раз подряд выиграл «Трофей Копа», который присуждают лучшему молодому футболисту мира. 19-летний испанец уже получал эту награду в 2024 и 2025 годах. Теперь он стал первым игроком, которому удалось завоевать приз трижды. В борьбе за трофей Ямаль опередил девять соперников, включая своего одноклубника Пау Кубарси.