Матвей Сафонов вошёл в четвёрку лучших голкиперов мира по версии France Football

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов занял четвёртое место в голосовании за лучшего вратаря мира по итогам сезона-2025/26. Результаты объявили на церемонии вручения «Золотого мяча» в Лондоне.

Обладателем приза имени Льва Яшина стал голкипер сборной Испании и «Атлетика» из Бильбао Унаи Симон. Летом он выиграл чемпионат мира в составе национальной команды. Второе место в голосовании занял Давид Райя из лондонского «Арсенала», а тройку лучших замкнул бельгиец Тибо Куртуа, выступающий за мадридский «Реал».

Сафонов расположился сразу за призёрами, опередив аргентинского вратаря Эмилиано Мартинеса, который дважды завоёвывал награду в 2023 и 2024 годах.

Россиянин впервые в карьере попал в число претендентов на приз лучшему голкиперу мира. В сезоне-2025/26 он провёл за «ПСЖ» 27 матчей во всех турнирах и 12 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Вместе с парижанами Сафонов выиграл чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА.

Приз лучшему вратарю был учреждён в 2019 году и получил имя легендарного советского голкипера Льва Яшина, который остаётся единственным вратарём в истории, завоевавшим «Золотой мяч».

Ранее Life.ru сообщал, что французский «ПСЖ», за который выступает Матвей Сафонов, второй год подряд признан лучшим футбольным клубом сезона по версии France Football. За минувший сезон парижане завоевали пять трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Франции. При этом сразу десять игроков команды претендовали на индивидуальные награды, а российский голкипер вошёл в число номинантов на приз имени Льва Яшина.