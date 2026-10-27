«ПСЖ» второй год подряд признан лучшим футбольным клубом сезона

Французский «Пари Сен-Жермен» второй год подряд признан лучшим мужским футбольным клубом сезона по версии France Football. Победителя объявили на церемонии вручения «Золотого мяча» в Лондоне.

За минувший сезон парижане завоевали пять трофеев. Команда выиграла Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Межконтинентальный кубок ФИФА, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Франции. При этом главный европейский клубный турнир «ПСЖ» выиграл второй раз подряд.

Большинство футболистов парижской команды пропустили церемонию из-за домашнего матча против «Лиона», который перенесли на 26 октября. В Лондон отправился лишь травмированный нападающий Усман Дембеле, который и получил награду от имени клуба.

Примечательно, что в число претендентов на индивидуальные награды вошли сразу десять игроков «ПСЖ». Кроме того, российский голкипер парижан Матвей Сафонов был номинирован на приз лучшему вратарю года.

Лучшим женским клубом сезона признали испанскую «Барселону». Каталонская команда получила эту награду в третий раз за четыре года. В минувшем сезоне футболистки выиграли женскую Лигу чемпионов, первенство Испании, Кубок и Суперкубок страны.

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не получил приз имени Льва Яшина, который ежегодно вручают лучшему вратарю мира. Награду по итогам сезона-2025/26 завоевал испанский голкипер Унаи Симон. Он обошёл российского футболиста в голосовании.