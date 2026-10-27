Алексия Путельяс в третий раз выиграла «Золотой мяч»

Испанская полузащитница Алексия Путельяс в третий раз стала обладательницей «Золотого мяча», который вручается лучшей футболистке мира по версии France Football. Награду 32-летняя спортсменка получила на церемонии в Лондоне.

Ранее Путельяс побеждала в этой номинации в 2021 и 2022 годах. Теперь она повторила достижение соотечественницы Айтаны Бонмати, которая выигрывала престижный приз три года подряд — с 2023-го по 2025-й.

Минувший сезон испанка провела в «Барселоне», вместе с которой выиграла чемпионат и Кубок Испании, национальный Суперкубок и Лигу чемпионов. В главном европейском клубном турнире Путельяс забила семь голов и отдала семь результативных передач, благодаря чему была признана лучшей футболисткой розыгрыша.

Летом 2026 года полузащитница перешла в английский «Лондон Сити Лайонессес», завершив 14-летний этап карьеры в «Барселоне». За это время она десять раз становилась чемпионкой Испании, столько же раз выигрывала национальный Кубок и четырежды побеждала в Лиге чемпионов.

В составе сборной Испании Путельяс выиграла чемпионат мира 2023 года и Лигу наций в 2024 и 2025 годах. Кроме того, она дошла до финала чемпионата Европы 2025 года.

Ранее Life.ru сообщал, что голкипер «Барселоны» Ката Коль признана лучшим вратарём сезона-2025/26 в женском футболе. За минувший сезон испанка провела 39 матчей, пропустила 18 голов и 23 раза сохранила свои ворота в неприкосновенности. Вместе с каталонским клубом она завоевала четыре трофея.